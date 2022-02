Cet écran de PC a un taux de rafraichissement de 500 Hz, une première mondiale

Les différents constructeurs se battent pour proposer le taux de rafraîchissement le plus élevé possible sur leurs moniteurs. La marque chinoise BOE met tout le monde d’accord et dévoile un prototype d’écran doté d’un taux de rafraichissement de 500 Hz.

Les constructeurs d’écrans gaming misent aujourd’hui sur le taux de rafraîchissement pour séduire les joueurs. Asus a par exemple dévoilé son écran allant jusqu’à 360 Hz, un record. Il pourrait toutefois être déjà dépassé par un prototype de BOE.

Le fabricant chinois BOE est le plus grand constructeur de dalles LCD, LED et OLED du monde et veut aujourd’hui frapper fort avec son moniteur. Celui-ci dispose en en effet d’un taux de rafraîchissement de 500 Hz.

BOE présente un écran avec un taux de rafraîchissement de 500 Hz

500 Hz, c’est du jamais vu. Cet écran, qui est un prototype, n’a pas de nom. Il ne devrait pas arriver sur le marché, du moins pas en l’état. Il s’agit d’un moniteur de 27 pouces en Full HD et avec un taux de réponse de 1 ms. Le type de dalle n’est pas précisé, mais il pourrait s’agir d’une dalle TFT.

Un taux de rafraîchissement porté à 500 Hz est énorme, mais ce chiffre devrait se démocratiser dans les années qui viennent. Cependant, cela reste pour l’instant qu’un exploit technique, puisqu’il serait étonnant que les cartes graphiques actuelles tiennent la cadence des 500 images par seconde.

Augmenter le taux de rafraîchissement d’un écran est idéal pour séduire les adeptes d’esport. Si sur des jeux solos, aller au-delà des 60, voire des 120 images par seconde est inutile, cela peut tout changer en compétition. L’image est ainsi plus fluide et permet plus de réactivité sur des titres très nerveux comme Counter Strike, Overwatch ou encore League of Legends.

BOE ne s’est pas contenté de présenter ce moniteur, puisqu’un autre a été dévoilé. Il s’agit d’un écran de 110 pouces en 8K. Sa particularité est d’avoir un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde. Là encore, c’est inédit. BOE ne donne pas plus de détails. Ces produits pourraient-il être déclinés pour le grand public ? A quel prix ? Pour l’instant, il faudra se contenter de ça.

Source : VideoCardz