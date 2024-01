Samsung présente ses nouveaux écrans gaming, l’OLED se démocratise enfin

Samsung est présent au CES de Las Vegas pour dévoiler ses nouveaux produits. Le constructeur coréen veut démocratiser la technologie OLED avec trois moniteurs gaming. Si l’Odyssey OLED G9 a le droit à un rafraîchissement, ce sont les G6 et G8 qui attirent l’attention.

Samsung est évidemment de la partie au CES de Las Vegas. Le constructeur coréen a dévoilé trois nouveaux moniteurs gaming : l’Odyssey OLED G9 G95SD, l’Odyssey OLED G8 G80SD ainsi que l’Odyssey OLED G6 G60SD. Tous disposent d’une dalle OLED Glare-free, donc bénéficiant d’un traitement anti-reflet.

Alors que l’OLED a longtemps été une technologie quasi-inaccessible dans le monde du gaming, elle commence doucement mais sûrement à se démocratiser sur les moniteurs et les PC portables. Avec les G6 et G8, Samsung espère ainsi toucher un nouveau public, qui ne veut pas forcément investir dans un écran qui tape presque les 2000 euros. Pour rappel, l’OLED adopte bon nombre d’avantages par rapport au LCD classique, comme un meilleur contraste et une gestion énergétique plus efficace.

Samsung présente trois moniteurs Odyssey OLED

L’Odyssey OLED G6 G60SD est le modèle le plus petit des trois, puisqu’il ne fait que 27 pouces en 16 :9. Il adopte une définition en QHD ainsi qu’un taux de rafraîchissement en 360 Hz, soit idéal pour le jeu compétitif. Pas de surcouche logicielle sur ce modèle, c’est un moniteur pur jus dédié au PC. Les deux autres embarquent en effet Tizen et peuvent donc servir de smartTV. A noter que la dalle est plate, et non incurvée

L’Odyssey OLED G8 G80SD fait lui 32 pouces et propose un taux de rafraîchissement en 240 Hz. C’est moins que le G6, mais le sacrifice est justifié par le fait qu’il dispose d’une définition en 4K (toujours sur une dalle plate). Une fiche technique idéale pour profiter de bons gros jeux solos avec des graphismes poussés, comme Alan Wake 2 ou Baldur's Gate 3.

Enfin, notons que Samsung a remis à niveau son Odyssey OLED G9. Nous avons toujours une dalle incurvée de 49 pouces en 32 :9 et en 1440p. La différence avec la version 2023, c’est que ce modèle est doté du traitement contre les reflets Glare Free et qu’il dispose d’un port HMDI 2.1. Pour le moment, Samsung n’a pas communiqué sur les prix ni les dates de sortie de ces écrans, mais nous devrions être fixés très prochainement.