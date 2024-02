Lenovo : un PC portable transparent pourrait être présenté au MWC 2024

Dévoilée avant l'heure, une photo montre un ordinateur portable à l'écran transparent signé Lenovo. Le constructeur pourrait présenter ce qui semble être un concept au MWC 2024 de fin février.

Essayez de vous rappeler des films et séries de science-fiction que vous avez visionné par le passé, mais pas nécessairement ceux qui se passent dans un lointain futur. Même s'ils prennent place en 2042, il y a des chances que vous ayez constaté un point commun : les écrans des smartphones, ordinateurs ou autres affichages sont transparents. Pour une raison inconnue, c'est souvent une marque d'avancée technologique complètement démocratisée dans les sociétés futuristes dépeintes.

Dans notre réalité de 2024, les écrans transparents sont déjà un concept assez vieux. En 2010, Samsung dévoile un prototype d'ordinateur dont on peut voir à travers l'écran. Plus proche de nous, LG a présenté une TV OLED du même genre, en plus d'être sans fil. Cette fois-ci, c'est Lenovo qui est attendu au tournant. Des fuites datant de début février laissent penser que le constructeur pourrait présenter un PC portable transparent au MWC 2024, le grand salon du mobile.

Cet ordinateur portable Lenovo a un écran totalement transparent

C'est le leaker Evan Blass qui publie une photo de l'appareil sur X (Twitter), celle qui illustre cet article. On y voit deux ordinateurs portables ouverts et surtout, celui de derrière est totalement visible à travers l'écran du premier. Ce dernier sera sûrement tactile étant donné la présence d'un stylet sur le cliché, tandis que le clavier du PC semble exclusivement tactile lui aussi. En l'état, impossible de faire la moindre supposition sur la configuration de l'engin, si ce n'est qu'il tourne sous Windows 11 vu le fond d'écran.

Au-delà de la prouesse technologique, il est légitime de se demander à quoi sert un écran d’ordinateur transparent. Spontanément, on pense à des problèmes de confidentialité, si tout le monde peut voir ce qui est affiché depuis l'arrière de l'appareil. Et quid de l'utilisation dans des conditions de luminosité forte ou très basse ? Il se pourrait au final que les modèles de Lenovo n'aient aucune visée commerciale, en tout cas à court et moyen terme. Un peu comme les écrans enroulables de 2023 dont on n'a plus entendu parler depuis.