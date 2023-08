Les TV OLED transparentes pourraient arriver très bientôt dans nos salons grâce à LG

LG fabrique déjà des écrans OLED transparents dédiés aux usages commerciaux. Ces dalles pourraient bien arriver chez les particuliers d’ici peu, selon LG Display. Bientôt des télévisions transparentes dans nos salons ? C'est bien possible.

Dans les films de science-fiction, on voit souvent les personnages utiliser des écrans transparents dans leurs aventures. Ces dalles ne sont pourtant plus un délire de scénariste, puisqu’elles existent réellement grâce à LG. Pour l’instant dédiées aux usages commerciaux (pour afficher de la publicité, par exemple), elles pourraient se faire un chemin jusque dans nos salons.

C’est lors du salon K-Display à Séoul que Yeo Joon-ho, le PDG de LG Display, a confié ses plans pour l’avenir. Actuellement, seule une dalle OLED de 55 pouces est disponible, mais LG va commercialiser un écran de 30 pouces ainsi qu’un de 77 pouces d’ici la fin de l’année. Ce ne seront pas des concepts, puisqu’ils seront produits en série.

A lire aussi – Test Sony Bravia XR X90L : une dalle Full LED est-elle suffisante pour jouer ?

LG va prochainement sortir des TV transparentes pour le grand public

Mais les ambitions du constructeur ne s’arrêtent pas là. Si les dalles transparentes se sont déjà faites une place chez les pros, la marque aimerait intégrer les salons des particuliers, selon l’aveu même de Yeo Joon-ho :

« Nous travaillons sur les écrans OLED transparents pour le secteur commercial. Lorsque les dalles 30 et 77 pouces sortiront, l’utilisation ne sera pas seulement dédiée au secteur professionnel, mais aussi au secteur domestique. »

Faut-il comprendre que ces deux nouvelles dalles pourront être achetées par des particuliers ? Difficile à dire, la déclaration étant un peu vague (et la traduction du coréen n'aide pas). En tout cas, on peut s’attendre à voir ce type de téléviseurs arriver sur les étals au moins dans les prochaines années. La grande question sera de connaître l’intérêt d’une telle technologie. Une TV transparente pourrait-elle apporter une plus-value à l’utilisateur soucieux de l’esthétique de son salon sans forcément offrir une qualité d’image moindre ? Là est toute la question. Entre le fantasme du film de science-fiction et l’usage quotidien, il y a un gouffre.

Les écrans transparents ne sont pas les seules innovations mises en avant par la marque corréenne. LG a présenté il y a peu la OLED M3. Sa particularité ? Être le tout premier téléviseur grand public sans fil (ou presque). Dans tous les cas, le fabricant veut s’affirmer comme leader du marché avec des annonces qui sortent de l’ordinaire.

Source : The Elec