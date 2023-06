Asus dévoile le ROG Swift OLED PG49WCD, un incroyable écran 32 :9 dédié au gaming

Asus a profité du Computex pour dévoiler ses nouveaux produits. Parmi eux, l’écran ROG Swift OLED PG49WCD, un moniteur aux mensurations taillées pour le gaming. Il s’agit d’un écran au format 32 :9 avec une dalle OLED 1440p 144Hz. Un vrai monstre qui devrait séduire les joueurs.

Asus a levé le voile sur ses nouveaux produits lors du salon taïwanais du Computex. L’un d’eux est le ROG Swift OLED PG49WCD, un écran QD-OLED dédié au jeu vidéo. Il a la particularité d’embarquer une dalle incurvée de 49 pouces au format 32 :9. Qui a déjà goûté à une dalle 32 :9 (ou même 21 :9) sait à quel point il est difficile de revenir en arrière tant il apporte à l’immersion. On peut comparer ça à trois écrans 16 :9 placés l’un à côté de l’autre.

Cet écran propose une définition de 5 120 x 1 400 pixel ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. C’est un peu juste pour du gaming compétitif, mais suffisant pour apprécier du jeu solo dans les meilleures conditions possibles. A noter que les écrans 32:9 de Samsung et de MSI proposent pour leur part un taux de rafraîchissement à 240 Hz.

Asus propose l’écran ultime pour les joueurs

Le ROG Swift OLED PG49WCD promet une luminosité maximale jusqu’à 1000 nits ainsi que le support du HDR. Plus encore, le temps de réponse affiché est de 0,03 ms, selon le constructeur. De belles données qu’il faudra vérifier en test.

Asus mise sur un design ultra fin pour son écran, avec une partie centrale (abritant les composants) de laquelle dépasse une dalle de quelques millimètres seulement. A l’arrière, on trouve un port DisplayPort 1.4, un port HDMI 2.1 ainsi qu’un port USB Type-C pour recharger votre smartphone avec une charge de 90 Watts.

Pour le moment, Asus n’a pas dévoilé le prix de son écran. Nul doute que celui-ci sera élevé. A titre de comparaison, l’Odyssey G9 de Samsung est lui commercialisé à plus de 1000 euros. De même, la marque n’a pas donné de date de sortie, mais on peut s’attendre à le voir débarquer cette année. Nous le testerons évidemment en temps et en heure.