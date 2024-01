Ce matériau bon marché « 1000 fois plus lumineux que l’OLED » pourrait révolutionner nos écrans

Un nouveau type de technologie d'affichage LED pourrait révolutionner la façon dont nous utilisons les ordinateurs portables et d'autres appareils en plein soleil.

Dans le cadre d’un projet européen appelé ULTRA-LUX, des chercheurs ont mis au point une nouvelle technologie utilisant un matériau abondant et bon marché appelé pérovskite pour créer des diodes électroluminescentes (DEL) beaucoup plus lumineuses que les écrans OLED actuels.

Les écrans OLED (diodes électroluminescentes organiques) sont aujourd'hui largement utilisés dans les meilleurs téléviseurs et ordinateurs portables. Ils présentent l'avantage d'être minces, flexibles et économes en énergie, car chaque pixel peut émettre sa propre lumière. Cependant, les écrans OLED présentent également un inconvénient majeur : ils ne sont pas très lumineux, surtout par rapport aux LED conventionnelles qui utilisent des matériaux inorganiques. C’est pourquoi les écrans MiniLED actuels offrent souvent des luminosités beaucoup plus élevées.

Lire également – Et si l’écran de votre prochain smartphone était fait… en bois ?

Nos écrans pourraient bientôt devenir encore plus lumineux

Le projet ULTRA-LUX, dirigé par l'entreprise technologique Imec, a trouvé un moyen de surmonter cette limitation en utilisant la pérovskite comme matériau semi-conducteur pour les écrans LED. La pérovskite est une classe de matériaux dont la structure cristalline spéciale leur permet d'absorber et d'émettre efficacement la lumière. La pérovskite est également bon marché, abondante et facile à traiter, ce qui en fait un candidat idéal pour les cellules solaires.

Cependant, la pérovskite n'a pas encore été utilisée pour les écrans LED, car il n'était pas évident de la rendre stable et fiable sous des courants élevés. Toutefois, l'équipe d'ULTRA-LUX a résolu ce problème en concevant une nouvelle architecture qui combine la pérovskite avec des électrodes transparentes et des couches de transport. Cela permet aux LED à pérovskite (PeLED) de fonctionner à des densités de courant très élevées, jusqu'à 3 kA cm-2, soit des dizaines de milliers de fois plus que les OLED.

Il en résulte une technologie d'affichage qui peut produire jusqu'à 1 000 fois plus de luminosité que les OLED, selon un article publié dans Nature. Cela signifie que les écrans PeLED pourraient être facilement visibles dans toutes les conditions d'éclairage, sans devoir abandonner la finesse, la flexibilité et l'efficacité des OLED. L'équipe ULTRA-LUX a démontré la faisabilité des écrans PeLED en laboratoire et prévoit de construire bientôt un prototype d'écran, mais il ne faut évidemment pas s’attendre à ce que cette technologie soit adoptée avant au moins plusieurs années.

Source : Nature