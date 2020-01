Nvidia et Asus lancent le premier écran gaming G-Sync à 360 Hz

Nividia et Asus lancent le premier écran gaming G-Sync à 360 Hz : le Rog Swift 360. Il promet une latence record de 2,8 ms entre chaque frame, pour une fluidité exemplaire. Le ROG Swift 360 sera disponible plus tard dans l’année, et son prix n’a pas encore été annoncé.

Si vous jouez à des FPS compétitifs comme Apex Legends, CS GO ou encore OverWatch, vous savez très bien que le nerf de la guerre réside non pas dans la définition de votre écran, mais dans son taux de rafraîchissement. Qui dit haute fréquence de rafraîchissement dit plus de fluidité, et qui dit plus de fluidité dit meilleur temps de réaction. Boom, headshot.

Depuis quelques années déjà, les écrans pour PC et smartphones se déclinent en 120 Hz, en 144 Hz ou en 240 Hz. On pense notamment au Asus ROG Phone 2 par exemple et sa dalle 120 Hz. Nvidia et Asus ont décidé d’unir leurs forces pour proposer l’écran gaming « le plus rapide du monde » : le ROG Swift 360. Cette dalle de 24 pouces en définition Full HD affiche un taux de rafraîchissement de 360 Hz. Les deux entreprises promettent une fluidité record de 2,8 ms par image.

G-Sync et Full HD, la recette miracle du 360 Hz

Pour parvenir à un tel résultat, les deux constructeurs ont limité la définition de l’écran au Full HD et l’ont doté de la technologie G-Sync. Pour rappel, le G-Sync est une sorte de module qui s’interpose entre l’affichage et la carte graphique, et remplace de fait le scaler, la carte qui gère l’affichage de l’écran. D’ordinaire, l’affichage des dalles se rafraîchit à vitesse fixe (60, 120, ou 140 images par secondes par exemple) exprimée en hertz.

Or, le G-Sync passe outre cette vitesse prédéfinie et se cale sur le nombre d’images envoyées par la carte graphique. Grâce à cette technologie, les déchirures de l’image liées à un décalage entre carte graphique et fréquence de rafraîchissement de l’écran deviennent un mauvais souvenir. Nvidia et Asus vont procéder à plusieurs présentations et démonstrations des talents du ROG Swift 360 pendant le CES 2020, qui se tiendra du 7 au 10 janvier à Las Vegas. Pour l’heure, cet écran gaming n’a pas de date sortie précise. Il devrait néanmoins être lancé « plus tard dans l’année » à un prix pour l’instant inconnu.

