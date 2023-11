Samsung rend Las Vegas encore plus LED avec des écrans géants en forme de logo F1

Samsung a frappé un grand coup lors du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas. La compagnie coréenne en a effectivement mis plein les yeux aux spectateurs de la compétition automobile en dévoilant un énorme dispositif d’affichage.

Las Vegas est connue pour ses casinos et son Consumer Electronics Show. On citera désormais Sin City pour son Grand Prix de Formule 1. Lors de cette course, les participants n’ont pas pu passer à côté de l’immense enseigne LED en forme de logo F1. Cette dernière était mise en place par Samsung sur le toit du bâtiment qui abrite le circuit et les spectateurs du circuit. L’écran s’étendait ainsi sur près de 305 mètres de long pour une surface de 2 617 mètres carrés.

Au total, cet écran géant comporte pas moins de 22 millions de pixels de 1 cm2. Il s’étend sur près de 140 mètres, plus qu’un terrain de football. Au-delà du record établi par le chaebol, cet énorme affichage a permis aux spectateurs de mieux profiter de la course, avec « des vues plus immersives et plus rapprochées de la course ». Mais Samsung ne s’est pas arrêté là.

Samsung a utilisé 25 000 modules LED dans les 3 écrans géants du GP de Las Vegas

Le géant coréen a également installé un « écran LED d’une superficie d’environ 138 mètres carrés dans l’escalator menant au bâtiment », ainsi que trois écrans de 87 mètres carrés dans la tribune, « avec plus de 1,2 million de pixels pour améliorer l’expérience visuelle de tous les participants ».

Tous ces écrans supportent la technologie HDR10+ et offrent une luminosité de plus de 8 000 nits, « afin d’offrir une qualité d’image des plus dynamiques, même lors des journées les plus ensoleillées ». Rappelons que Las Vegas et son fameux Strip comptent parmi les endroits les plus illuminés au monde. On comprend donc pourquoi Samsung a doté ses écrans d’une luminosité aussi extrême de jour comme de nuit. Au total, toutes les LED de ces écrans mises bout à bout sont « assez longues pour faire 2,5 fois le tour du circuit, assez lumineuses pour éclairer le ciel et visent à donner un coup de fouet à l’expérience visuelle des amateurs de course automobile ».