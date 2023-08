Le premier écran PC E-ink couleur au monde se dévoile en images

Les écrans E-Ink existent depuis longtemps et sont couramment utilisés dans les liseuses électroniques, mais une petite entreprise chinoise s’est donné le défi de créer un écran PC couleur utilisant la même technologie.

Le fabricant chinois d'électronique Dasung a dévoilé ce qu'il appelle le premier moniteur PC E-ink au monde, doté d'un écran Kaleido 3 couleur E-ink de 25,3 pouces. Simplement appelé “Paperlike Color”, le nouveau moniteur prend en charge 4 096 couleurs, et se place donc comme une véritable révolution dans le milieu. Auparavant, il fallait se contenter de seulement 16 nuances de gris.

Plus important encore, l'écran affiche une définition impressionnante de 3 200 x 1 800 pixels (format 16:9), ce qui se traduit par une densité de 145 pixels par pouce. Cependant, ne vous attendez pas non plus à la qualité d’un écran traditionnel LCD ou OLED. Non seulement la palette de couleurs est limitée, mais les couleurs ont tendance à être atténuées ou délavées. De plus, le taux de rafraîchissement de l'écran est encore bien inférieur à celui des autres technologies d'affichage, et les contenus en couleur sont affichés à des définitions et des densités de pixels inférieures à celles des contenus en noir et blanc.

Un écran E-ink, à quoi ça sert ?

Le Paperlike Color semble s'adresser aux personnes dont le travail implique de regarder un écran pendant plusieurs heures chaque jour. Selon Dasung, le nouvel écran est doté de haut-parleurs stéréo intégrés, ce qui devrait le rendre plus utilisable pour la navigation sur le web et le visionnage de vidéos, par exemple.

Rappelons que la technologie E-ink est bien plus agréable pour les yeux que les écrans LED et OLED émettant de la lumière bleue auxquels la plupart d'entre nous sont habitués. En effet, ces écrans peuvent afficher du texte et des images sans l’aide d’un rétroéclairage, c’est-à-dire que le contenu est visible en n’utilisant que la lumière du jour.

De plus, les écrans à encre électronique sont réputés beaucoup plus efficaces en énergie, ce qui pourrait permettre à des ordinateurs portables de fonctionner pendant des jours plutôt que seulement quelques heures.

Quoi qu’il en soit, parmi les autres caractéristiques de l'écran figurent des entrées HDMI, DisplayPort et USB Type-C, ainsi que la prise en charge de Miracast et AirPlay screen mirroring, et un support qui vous permet d'incliner l'écran de 90 degrés pour l'utiliser en orientation portrait. Il reste maintenant à voir quand sera commercialisé cet écran, et surtout à quel prix.