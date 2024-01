Acer dévoile un écran gaming incurvé géant de 57 pouces au prix XXL

En marge du CES 2024, Acer annonce l'arrivée de 4 nouveaux écrans orientés gaming. L'un d'eux est un géant incurvé de 57 pouces qui promet une immersion totale dans vos jeux préférés, à condition d'y mettre le prix.

Très souvent, avant chaque grand salon de la Tech, les constructeurs lâchent quelques informations sur les produits qu'ils présenteront sur place. Acer ne fait pas exception à la règle à un jour du l'ouverture du CES 2024 en annonçant pas moins de 4 écrans orientés gaming. Pas question de faire dans la demi-mesure, le fabricant voit les choses en grand cette année : le plus imposant des modèles propose une diagonale de 57 pouces, tandis que le plus “petit” culmine à 34 pouces. Acer rejoint ainsi Samsung et son Odyssey Neo G9 présenté au CES 2023 justement.

Commençons par l'écran qui ressort clairement du lot, l'Acer Predator Z57. Comme son nom l'indique, il mesure 57 pouces de diagonale et affiche une définition maximale de 7680 x 2160 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le ratio est de 32:9. Pour une immersion accrue, la courbure est de 1000R. Rappelons que plus ce chiffre est bas, plus l'écran est incurvé de manière prononcée. Le Odyssey OLED G9 de Samsung et ses 49 pouces a une courbure moindre de 1800R par exemple. Ce sont des Mini LED qui sont à la manœuvre, une technologie proche du QLED.

Acer dévoile 4 écrans gaming dont un géant incurvé de 57 pouces

Si le Predator Z57 est trop grand pour vous, Acer a pensé à une alternative de ‘”seulement” 34 pouces, le Predator X34 V3, 3e itération de son écran incurvé de 3440 x 1440 pixels au ratio 21:9. La courbure est plus douce que celle de son grand-frère, 1500R. Enfin, celles et ceux qui ne jurent que par un taux de rafraîchissement de 240 Hz se tourneront vers les Predator X34 X et X39, toujours incurvés. Tous les deux ont une définition de 3440 x 1440 pixels, un ratio de 21:9 et un taux de réponse est de 0,01 seconde. La différence se fait sur la taille : 34 ou 39 pouces.

Vous vous en doutez, le prix de ces écrans est aussi XXL que leur taille. Les 4 seront disponibles au États-Unis à partir du deuxième semestre 2024, aux tarifs suivant :

Acer Predator Z57 : 2 499,99 $ .

. Acer Predator X39 : 1 499,99 $ .

. Acer Predator X34 X : 1 299,99 $ .

. Acer Predator X34 V3 : 899,99 $.

On ne connaît pas encore les prix en euros, mais ils ne devraient pas être très éloignés de ceux en dollars, voire identiques.

Source : Windows Central