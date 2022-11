BMW iX2 : le nouveau SUV électrique se montre en images pour la 1re fois

Le BMW iX2, le crossover électrique censé succéder au BMW X2, s'est montré en images pour la 1re fois. L'occasion pour les fans de la marque allemande de découvrir le design de ce SUV attendu dans le courant 2023.

Comme de nombreux constructeurs automobiles, BMW s'est rapidement pris le virage de l'électrique. Dès 2023, le groupe allemand proposera pas moins de 15 modèles électriques parmi le BMW iX3, l'imposant BMW iX, la BMW i4 ou encore le récent BMW iX1, le dernier crossover compact électrique de la marque.

Lors de notre prise en main complète du BMW iX1, nous avons apprécié son style sportif, sa consommation raisonnable et l'apport du BMW iDrive avec les écrans BMW Curved Display. Or, nous venons d'avoir les premières images de ce qui semblent être son successeur direct, à savoir le BMX iX2.

En effet, nos confrères du site InsideEv's ont pu apercevoir un prototype BMW circuler sur les routes allemandes. Comme d'habitude, toute la carrosserie était recouverte d'une peinture “camouflage” pour protéger le design du capot, du pare-choc, du hayon arrière ou encore des phares des regards indiscrets.

BMW iX2 : le prototype se montre en images

Mais comment savoir qu'il s'agit du BMW iX2 électrique ? Tout d'abord, vous observerez que la calandre est totalement fermée, tandis qu'il y a aucun pot d'échappement à l'arrière. Enfin, et il s'agit d'une autre preuve irréfutable, l'autocollant explicite “Electrified Vehicle” est apposé juste au-dessus de la plaque d'immatriculation.

L'une des principales différentes entre l'iX2 et l'iX1 est évidemment le toit et l'arrière en forme de coupé, qui rappellent fortement la ligne du grand BMW X4. A l'avant, les changements sont bien plus subtiles, le calandre étant très proche de celle du BMW iX1. Si l'habitacle est inconnu, là aussi, il ne faudrait pas s'attendre à une révolution. On devrait notamment retrouver les grands écrans de bord avec BMW iDrive 8.

Même si le BMW iX2 n'a pas été encore officialisé par le constructeur, on se doute qu'il devrait partager avec le iX1 le même groupe motopropulseur. En effet, les deux modèles reposent sur la plateforme FAAR. Rappelons que le BMW iX1 est équipé d'un système AWS à double moteur produisant 230 kW (313 ch) pour un couple de 464 Nm.