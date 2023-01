BMW rappelle 14000 voitures électriques à cause d’un bug logiciel de la batterie

BMW a annoncé le rappel volontaire de plus de 14 000 véhicules i4, i7 et iX construits entre le 14 octobre 2021 et le 28 octobre 2022, en raison d’un bug logiciel au niveau de la batterie des voitures.

Après des rappels en série du côté de chez Tesla, c’est désormais au constructeur allemand BMW de rappeler plusieurs milliers de voitures électriques. Au total, ce sont exactement 14 086 véhicules électriques du fabricant qui sont concernés. Plus précisément, BMW rappelle 5 389 iX construites entre le 4 février 2021 et le 28 octobre 2022, 8 659 i4 construites entre le 17 mars 2021 et le 26 octobre 2022, et 38 i7 construites entre le 22 février 2022 et le 27 octobre 2022.

En cause, un problème dans le logiciel de gestion des batteries de traction de certaines berlines i4 et i7, ainsi que de certains SUV iX, qui pourrait entraîner une perte temporaire de puissance. Pour régler le problème, il lui suffit de déployer une mise à jour, mais pour cela, elle doit d’abord rappeler les véhicules.

Qu’est-ce qui cause de bug au niveau de la batterie ?

Selon BMW, l'unité de contrôle électronique de la batterie haute tension est l'objet du problème logiciel. « En raison d'un problème logiciel, la surveillance du processus de charge de la batterie haute tension peut être affectée. Cela pourrait entraîner une interruption pendant la charge de la batterie haute tension, une perte temporaire de puissance pendant la conduite ou un calage ».

« Le logiciel de l'unité de commande électronique de la batterie haute tension peut, dans certaines conditions de fonctionnement du véhicule, provoquer une interruption de l'alimentation électrique. Plus précisément, un mauvais diagnostic peut se produire sporadiquement dans le système électronique de gestion de la batterie, ce qui pourrait entraîner une réinitialisation de l'unité de contrôle électronique. Si une réinitialisation se produit, cela peut provoquer une interruption de l'alimentation électrique », corrobore la NHTSA dans son rapport.

BMW a appris l'existence du problème en juin 2022 et a effectué de nombreux tests pour résoudre le problème dans une nouvelle mise à jour. Malheureusement, contrairement à Tesla qui peut juste déployer une mise à jour à distance après avoir émis un rappel, BMW est cette fois, lui, contraint de demander aux concessionnaires d’installer la nouvelle version. Les propriétaires concernés seront contactés à partir du début du mois de février 2023.