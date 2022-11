Tesla rappelle 40 000 voitures à cause d’un problème sur la direction assistée

Alors qu'Elon Musk enchaîne les polémiques depuis sa prise de pouvoir de Twitter, sa compagnie Tesla n'est pas en reste avec l'obligation de procéder à un autre rappel. En effet, la marque a été contrainte de rappeler plus de 40 000 véhicules aux Etats-Unis pour un problème sur la direction assistée.

Dire qu'Elon Musk traverse une période difficile est un doux euphémisme. Le milliardaire enchaîne les polémiques depuis sa prise de pouvoir de Twitter il y a quelques jours. Nous venons d'ailleurs tout juste d'apprendre que la double certification tout juste instaurée est déjà annulée.

Ce 4 novembre 2022, on a également appris que le tunnel Hyperloop d'Elon Musk va être remplacé par un parking… Et chez Tesla, les choses ne sont guère plus réjouissantes. En effet, le numéro Un mondial des voitures électriques vient de procéder à son 17e rappel de l'année. En 2022, le constructeur aura rappelé pas moins de 3,4 millions de véhicules si l'on cumule l'ensemble des rappels prononcés.

Tesla procède à son 17e rappel de l'année

Alors, quelle est la cause de cet énième rappel ? Comme le détaille le rapport publié par la NHTSA, l'agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière, la dernière mise à jour du micrologiciel Tesla a modifié les valeurs d'étalonnage du système de direction assistée.

“Dans de rares cas sur certains véhicules Model S et Model X de 2017-2021, les valeurs d'étalonnage mises à jour peuvent entraîner une réduction on une perte de l'assistance de la direction assistée en raison des forces provenant de la dynamique externe de la route (c'est-à-dire des nids de poule ou des bosses) qui sont classées par inadvertance comme un couple d'assistance de direction inattendu”, précise l'institution.

Toujours selon la NHTSA, ce problème pourrait concerner exactement 40 168 véhicules aux Etats-Unis, spécifiquement des Model S et Model X fabriqués entre 2017 et 2021. Au 1er novembre 2022, Tesla a identifié 314 alertes pour ce problème dans la flotte de véhicules potentiellement impactés. Tesla doit envoyer aux propriétaires concernés par ce rappel des avis par courrier d'ici le 31 décembre 2022. Rappelons qu'il y a une semaine seulement, Tesla a prononcé un rappel physique cette fois-ci de plus de 24 000 Model 3 aux Etats-Unis. Cette fois-ci, il s'agissait d'un souci au niveau de l'assemblage de la boucle de la ceinture de sécurité de la 2e rangée gauche.