ID. 4 : Volkswagen rappelle ses SUV électriques à cause d’un risque d’incendie

Volkswagen vient de procéder au rappel d'un nombre restreint d'ID.4, son nouveau crossover électrique. La raison ? Un défaut sur le câble de charge de la batterie 12V qui peut aboutir à un incendie. Explications.

Alors que BMW vient tout juste de rappeler 14 000 voitures à cause d'un bug logiciel de la batterie, c'est au tour de Volkswagen de passer par la case rappel. En effet, la marque allemande vient d'annoncer le rappel d'un nombre restreint de ID. 4, son dernier SUV électrique.

La raison ? Le constructeur doit résoudre un problème électrique qui n'est pas lié au moteur, mais à la batterie 12V. Plus précisément, sur les modèles ID.4 à propulsion arrière, Volkswagen affirme que le câble de charge de la batterie peut frotter sur la colonne de direction. Sur le long terme et en raison des frictions répétées, cela peut entraîner un court-circuit et provoquer un incendie, ce qui n'est jamais bon.

Volkswagen rappelle plus de 1000 ID.4 à cause d'un problème sur la batterie

Fort heureusement, ce rappel concerne un nombre limité de véhicules, à savoir 1 042 exemplaires d'ID.4 fabriqués entre 2022 et 2023. Par ailleurs, les modèles à transmission intégrale ne sont pas concernés. Voici ce qu'indique le rapport de rappel de l'entreprise allemande :

“Sur les véhicules concernés (traction arrière uniquement), le câble de charge de la batterie 12V peut entrer en contact avec l'arbre de la colonne de direction, ce qui entraîne l'usure de l'isolation du câble. Si cela se produit, il peut en résulter un court-circuit. Un court-circuit peut entraîner une perte de puissance motrice pendant la conduite, ce qui augmente le risque d'accident. Dans ce cas, un court-circuit augmente également le risque d'incendie du véhicule”.

Au passage, Volkswagen précise que ce problème représente également un risque d'endommagement du système de direction. Selon la marque, il s'agit visiblement d'une négligence en phase de production, le câble présentant une courbure lui permettant d'entrer en contact avec l'arbre de la colonne. Fort heureusement, seulement des centaines de pièces ont été fabriquées de la sorte, ce qui explique le faible nombre de véhicules concernés par ce rappel.

Les propriétaires des voitures affectées vont être informés progressivement de la campagne de rappel d'ici la fin du mois de février. Notez que ce n'est pas la première fois que VW procède à un rappel pour ce genre de problème. En avril 2022, Volkswagen a rappelé plus de 110 000 véhicules hybrides pour un défaut potentiel sur un fusible de la batterie… Ici encore, il y avait un risque d'incendie.

Source : AutoBlog