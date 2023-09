BMW présente l’iX1 eDrive 20, sa réponse à la Model Y de Tesla

BMW vient d'annoncer le lancement sur le marché français d'une nouvelle version de l'iX1, son SUV électrique. Cette variante, dotée cette fois-ci d'un seul moteur, affiche un ticket d'entrée moins cher et une plus grande autonomie. Avec l'iX1 eDrive 20, le constructeur accueille dans sa gamme un véhicule électrique éligible au bonus écologique.

Sur le marché des voitures électriques, BMW peut difficilement se considérer comme un concurrent direct de Tesla. Si la récente BMW i7 xDrive60 affiche des qualités exceptionnelles, la berline électrique de luxe se réserve surtout à une clientèle fortunée avec un prix de départ fixé à 128 500 €.

De son côté, Tesla a réduit à de multiples reprises les prix de ses principaux modèles ces derniers mois, avec une stratégie simple en tête : profiter au maximum du bonus écologique français pour séduire les consommateurs et booster ses ventes. Le prix du Model Y Propulsion a baissé de 5000 euros au total pour atteindre les 45 990 €. Il en est de même pour la nouvelle Model 3 présentée récemment. En effet, la dernière version de la berline électrique se négocie à partir de 42 990 €, sans compter le bonus écologique.

Pour BMW, l'enjeu était donc de proposer à son tour un modèle d'entrée de gamme éligible à la fameuse aide gouvernementale. C'est désormais chose faite avec le BMW iX1 eDrive 20. Cette nouvelle variante du SUV électrique de la marque se présente comme le “modèle d'accès à la mobilité 100 % électrique de BMW”.

BMW présente son SUV électrique d'entrée de gamme

Pour ce faire, la marque allemande a fait l'impasse sur l'un des deux moteurs présents sur l'iX1 xDrive 30 lancé il y a un an. Cette fois-ci, la version eDrive 20 se contente donc d'un bloc moteur à l'avant, pour une puissance de 150 kW (204 chevaux au total) et un couple maximal instantané de 257 Nm. D'après le constructeur, le SUV compact effectue le 0 à 100 km/h en 8,6 secondes. Précisons ensuite que sa vitesse maximale est limitée à 170 km/h.

On retrouve néanmoins la même batterie de 64,7. kWh. Forcément, avec une puissance moindre, l'autonomie grimpe sur ce modèle et oscille d'après le constructeur entre 430 et 475 km contre 396-439 km sur l'xDrive e30. Ce modèle dispose d'une recharge en courant alternatif de 11 kW, soit 0 à 100 % en 6h30 environ. Notez qu'il est possible d'opter pour un chargeur 22 kW en option, mais dans ce cas précis, la voiture devient de facto inéligible au bonus écologique (ce qui la prive de son principal argument de vente).

Sur les bornes de recharge rapide, l'xDrive e20 autorise une puissance maximale de 130 kW, soit une recharge de 10 à 80 % en seulement 29 minutes. Là où BMW frappe fort, c'est bien sur les équipements de série prévus sur l'eDrive 20. Ainsi, on pourra profiter notamment :

système de navigation BMW Maps

climatisation automatique bi-zones

assistant de stationnement avec caméra de recul

Logiciel BMW iDrive avec Quick Select propulsé par le BMW OS 9

BMW Curved Display avec écran d'information 10,25″ et écran de contrôle de 10,7″

de nombreuses technologies d'aides à la conduite

Un nouveau concurrent de taille pour le Model Y

Vous l'aurez compris, l'idée avec l'iX1 eDrive20 est d'offrir aux consommateurs une alternative au Tesla Model Y sur le marché des SUV électriques. Dans cette optique, BMW a revu nettement à la baisse le prix de son SUV. Alors que l'xDrive 30 se négocie à 57 150 €, ce nouveau modèle est affiché à partir de 46 900 €, soit quasiment 10 000 € de moins. Bien entendu, ce prix n'a pas été choisi au hasard, puisqu'il permet à l'eDrive20 de rentrer tout juste dans les clous pour être éligible au bonus écologique de 5000 € (le seuil est de 47 000 € pour rappel).

En déduisant le bonus, la facture passe donc à 41 900 €. Soit 1000 € plus cher que le Model Y, et 1000 € moins cher que la Model 3 revisitée (après déduction du bonus). D'après le constructeur, les commandes pour l'iX1 eDrive20 sont ouvertes dès maintenant en France au prix précédemment cité. Sachez que BMW propose également un LLD (Location longue durée) sur l'eDrive 20 en finition M Sport avec Pack Premium et peinture métallisée à partir de 490 €/mois sans apport (sur 36 mois ou 30 000 km). En revanche, les livraisons ne devraient pas débuter dans l'immédiat, puisque la production de l'eDrive20 ne commencera qu'en novembre 2023 au sein de l'usine de Regensburg.