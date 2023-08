Tesla lance deux nouvelles Model S et X moins chères, mais avec une autonomie réduite

Tesla commercialise désormais des versions “Standard Range” de ses Model S et Model X, réduisant le prix de départ des deux véhicules de plusieurs milliers de dollars. Voici ce quelles sont les différences avec les autres modèles.

Au cours de l'année écoulée, Tesla a ajusté lecoût de ses quatre modèles une myriade de fois, mais les Model S et Model X sont désormais disponibles pour 10 000 dollars de moins que la semaine dernière, suite à l'introduction des nouveaux modèles de la gamme standard.

La Model X à autonomie standard démarre à 88 490 dollars, contre 98 490 dollars pour le modèle supérieur, tandis que la Model S à autonomie standard démarre à 78 490 dollars, contre 88 490 dollars pour le modèle du dessus. Parmi les différences les plus notables avec les autres versions, on peut notamment citer une autonomie en baisse sur ces nouveaux modèles.

Les nouvelles Tesla Model S et X sont moins autonomes

La Model S Standard Range est équipée d'un double moteur et d'une transmission intégrale et offre une autonomie de 515 km. Cependant, on peut noter qu’elle est équipée de la même batterie que la version Long Range, qui offre une autonomie de 652 km, selon le cycle EPA. Chez nous, la même version propose pas moins de 634 km, mais on rappelle que Tesla fait aujourd’hui face à une plainte pour avoir gonflé l’autonomie de ses voitures électriques.

Comme les deux modèles utilisent la même batterie, il semblerait que Tesla a verrouillé une partie de la capacité de la batterie par logiciel, ce qui lui permet de proposer un modèle moins cher sans introduire de nouveau matériel. De son côté, le Model X Standard Range offre une autonomie de 433 km grâce à une batterie limitée par logiciel, contre 560 km selon le cycle EPA sur la version Grande Autonomie.

L'accélération des deux nouveaux modèles S et X est également légèrement réduite. Bien qu'elle reste assez rapide selon toute norme raisonnable, la Model S Standard Range devrait passer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, soit 0,6 seconde de plus que la version Grande Autonomie. Le Model X Standard Range est aussi plus lent de 0 à 100 km/h que le X le plus cher, avec un temps estimé à 4,4 secondes.

Ces nouvelles versions des Model S et X ne sont pour l’instant proposées à la vente qu’aux États-Unis, et nous ne savons pas si celles-ci arriveront en France au cours des prochains mois. Nous vous tiendrons évidemment au courant si Tesla décide de les commercialiser chez nous.