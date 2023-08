BMW lance sa berline électrique 100% pare-balles, la Papamobile peut se rhabiller

BMW vient de lever le voile sur l'i7 Protection, une version de luxe et entièrement blindée de sa berline électrique. Réservé avant tout aux chefs d'état et aux grandes fortunes, ce véhicule offre une protection complète contre les attaques à l'arme à feu ou aux explosifs.

En mars 2023, nous avons pu poser les mains sur la BMW i7 xDrive60, la nouvelle berline électrique haut de gamme du constructeur allemand. Cette limousine nous avait impressionné par son confort à bord, ses hautes performances malgré son poids élevé, et l'armada de nouvelles technologies embarquées , à l'image de ce téléviseur panoramique tactile 8K de 31,3 pouces qui s'étend sur la quasi-totalité de l'habitacle.

Quelques mois auparavant, à savoir en juin 2022, la marque allemande avait dévoilé qu'elle avait également d'autres plans pour l'i7. En effet, la berline électrique de luxe se déclinera aussi dans une version estampillée Protection, en d'autres termes 100% à l'épreuve des balles et des explosifs. Eh oui, au cas où vous le sauriez pas, BMW fabrique depuis 45 ans maintenant des véhicules de sécurité et bénéficie d'une belle expertise dans le domaine.

BMW lève le voile sur la version finale de l'i7 Protection

Or, le développement de cette BMW i7 Protection est maintenant terminée, comme vient de l'annoncer BMW dans un communiqué officiel. La nouvelle BMW i7 Protection est la toute première voiture blindée et 100% électrique fabriquée par le constructeur. Comme son homologue thermique (la BMW Serie 7 Protection), cette voiture d'exception est dotée d'une carrosserie en acier blindé baptisée BMW Protection Core. Cette “armure” protège les portes, le soubassement et le toit contre tout type d'attaque, que ce soit par balles, par explosifs, par des drones ou des grenades à fragmentation.

Par ailleurs, les vitres sont équipées d'un verre de protection classé VPAM 10, le niveau de protection le plus élevé pour les véhicules de protection dédiés aux populations civiles. De fait, elles peuvent résister aux impacts de gros calibres comme du 7,62X54 R. Le véhicule bénéfice également de la norme PAS 300, qui garantit sa résistance aux explosifs. Par ailleurs, l'i7 Protection est également dotée d'un réservoir auto-obturant, ce qui empêche le carburant de fuir et de provoquer un incendie après avoir subi des dommages.

Des performances entravées par le poids du blindage

Concernant les caractéristiques techniques, la berline électrique blindée partage certaines similitudes avec le modèle électrique grand public le plus puissant de la gamme, la BMW i7 M70 XDrive. Ainsi, on retrouve ces deux moteurs électriques pour une puissance combinée de 544 ch et un couple maximal de 549 lb-pi. Fatalement, le surpoids provoqué par le blindage impacte les performances : le 0 à 100 km/h s'effectue en 9 secondes (contre 4,5 secondes sur la M70), tandis que la vitesse de pointe est limitée à 160 km/h.

Cette i7 Protection sera fabriquée au sein de l'usine de BMW Group de Dingolfing en Allemagne, soit le plus grand de production de la marque sur le Vieux Continent. Elle sera présentée au grand public lors du salon de l'Auto de Munich en début septembre 2023.

Source : BMW