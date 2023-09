Citroën présente le Type Holidays, un van électrique rétro au confort moderne

Les adeptes de la “van life” vont se réjouir. Citroën présente son Type Holidays, un véhicule électrique qui se transforme en véritable petite maison mobile entièrement équipée.

Vous connaissez la “van life” ? C'est un concept désignant le fait de vivre dans un véhicule aménagé, en permanence ou pour un temps donné. Ce mode de vie nomade a le vent en poupe ces dernières années, surtout après la crise sanitaire de 2020. Les constructeurs automobiles s'emparent du phénomène et des modèles sont conçus pour répondre à cette envie. Kia a par exemple dévoilé la Kia Ray. De son côté, Citroën profite du Caravan Salon de Düsseldorf en Allemagne pour présenter son Type Holidays, un van 100 % électrique doté de tout le confort moderne.

S'il se base sur le Space Tourer dans sa philosophie, le look du van prend son inspiration dans les années 40. Vous avez peut-être reconnu le Type H, fourgon en tôle ondulée créé par Citroën en 1948. On comprend aussi d'où vient le nom du nouveau modèle. Premier point important : le Type Holidays fait 1,99 mètres de haut. Ce n'est bien sûr pas un hasard puisque cela lui permet d'accéder à quasiment tous les parkings et toutes les routes dont l'accès est limité par une hauteur maximale.

Le van électrique Citroën Type Holidays propose tout le confort moderne dans un look rétro

Niveau aménagement, on a l’impression d'être face à une petite maison sur roue. Le toit relevable se transforme en lit deux places, pour un total de 4 couchages adultes avec la banquette arrière. Une cuisine intégrée propose évier, réfrigérateur et plaque de cuisson, en plus des rangements. La table escamotable se charge d'accueillir vos plats. Pour se laver, une douche extérieure est reliée à un réservoir de 25 litres. Des toilettes amovibles sont fournis.

La conduite n'est pas en reste avec un tableau de bord équipé de ce que l'on attend d'un véhicule moderne, dont un écran tactile de 7 pouces. Le Type Holidays ne sera pas seul dans sa gamme. Citroën compte proposer une offre plus étendue dédiée à la “van life”. Le constructeur n'a pas annoncé de date de disponibilité ou de prix pour le moment, mais devrait donner plus d'infirmations d'ici la fin de l'année.