Tesla : encore des accidents avec l’Autopilot activé, la polémique continue

Le Wall Street Journal vient de publier plusieurs vidéos où l'on peut voir des Tesla sous Autopilot rentrer en collision avec des véhicules d'urgence stationnés sur le bas-côté. De quoi relancer les inquiétudes autour de la technologie de conduite autonome du constructeur, déjà sous le coup d'une enquête fédérale.

Un nouvel article publié par le Wall Street Journal vient de relancer les inquiétudes autour de l'Autopilot, la technologie de conduite assistée de Tesla. Dans une compilation vidéo partagée par le média américain, on peut y voir plusieurs accidents entre des Tesla sous Autopilot et des véhicules d'urgence ou de police stationnés et en intervention sur l'autoroute.

Pour rappel, l'Autopilot est au centre d'une enquête fédérale depuis 2021 après plusieurs accidents entre des Tesla et des véhicules d'urgence sur le bord de la route. La NHTSA, l'agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière, est en charge de ces investigations. Si elles portaient au début sur l'implication possible de l'Autopilot dans 11 incidents, l'institution a depuis élargi son enquête sur 16 accidents au total survenu entre 2021 et 2022.

L'Autopilot de nouveau mis en cause lors d'un accident

Dans le cas qui nous intéresse ici, le Wall Street Journal a partagé les images d'un crash entre un Tesla Model X de 2019 avec un véhicule de police arrêté sur la voie de droite au Texas. L'incident a blessé le propriétaire du SUV électrique ainsi que 5 agents de police en intervention sur les lieux. Comme le précise l'organisme de presse, les 5 policiers ont décidé de porter plainte contre Tesla, jugeant que l'Autopilot est en majeure partie responsable du crash.

Néanmoins, il convient de préciser un détail particulièrement important : dans la vidéo, on apprend que le conducteur du Model X était en état d'ébriété au moment de prendre la route. Comme le montrent les images qui précédent la collision, un conducteur sobre aurait largement eu le temps de reprendre le contrôle de son véhicule et de se déplacer sur une autre voie. En d'autres termes, cette vidéo démontre surtout une terrible erreur d'utilisation de l'Autopilot, et un excès de confiance du conducteur dans cette technologie.

A lire également : Tesla à nouveau visé par une enquête pour publicité mensongère à propos d’Autopilot

Comme le rappelle Tesla sur son site officiel, “les fonctionnalités Autopilot, Autopilot amélioré et Conduite entièrement autonome sont conçues pour être utilisées par un conducteur vigilant dont les mains sur le volant et qui est prêt à reprendre le contrôle de son véhicule à tout moment”. En d'autres termes, il est clair que l'erreur est humaine dans ce cas précis.

Reste que ces images vont forcément nuire à Tesla et renforcer la méfiance du grand public envers l'Autopilot. Un coup dur pour le constructeur, alors qu'Elon Musk vient d'annoncer fièrement que Tesla travaillait sur la dernière pièce du puzzle de la conduite entièrement autonome.

Source : Electrek