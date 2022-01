BMW veut transformer les voitures en cinéma avec cet écran géant 8K de 31 pouces

BMW a révélé au CES de cette année une nouvelle technologie embarquée qu'elle appelle Theatre Screen. Il s’agit d’un écran géant 8K de 31 pouces au format 32:9 qui pourra être installé dans le plafond des voitures de luxe pour les passagers à l’arrière.

Après avoir dévoilé le BMW iX Flow, le premier SUV capable de changer de couleur grâce à la technologie E-Ink, le constructeur automobile allemand a présenté un écran géant pour transformer ses voitures en cinéma. Le système de divertissement BMW Theater Screen utilise un écran ultra large de 31 pouces avec une définition 8K (8000 x 2000 pixels), qui se rabat sur commande depuis le toit de la voiture. Les passagers peuvent régler son angle en fonction de l'inclinaison de leur siège.

L'écran utilise un rapport d'aspect 32:9 similaire à celui de nombreux cinémas. L'écran peut afficher du contenu aux formats 16:9, 21:9 et 32:9, et dispose d'une connectivité 5G pour s'intégrer à Amazon Fire TV. L'expérience Fire TV permet aux passagers des sièges arrière de profiter d'une grande variété de contenus provenant d'applications populaires, afin qu'ils puissent diffuser des films et des épisodes télévisés, écouter de la musique et regarder des programmes téléchargés, tout en étant sur la route. Il s’agit de la première intégration d’Amazon Fire TV dans un véhicule.

Un écran sur mesure comme au cinéma, et un son d’exception

En plus du format adapté au cinéma, BMW a utilisé un système audio surround Bowers and WIlkins Diamond composé de 30 haut-parleurs pour offrir un son digne du cinéma. Et si vous ne voulez pas toucher l'écran, BMW a également ajouté des commandes à pavé tactile dans les portes arrière de la voiture.

De plus, le système prend également en charge un double casque avec ou sans fil, ce qui permet aux passagers arrière de profiter de l'écran sans déranger le conducteur. BMW ne s’est pas arrêtée en si bon chemin, puisque l'écran n'est pas le seul à vous faire vivre une expérience cinématographique. En effet, le réglage “My Mode Theatre” de BMW permet d'ajuster l'éclairage et les stores des fenêtres pour vous offrir un « salon de cinéma privé ».

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand sortiront les premières voitures pouvant accueillir un tel système, mais nous ne devrions pas attendre longtemps avant de voir les premiers modèles compatibles. D’ici 2040, BMW prévoit même des voitures compactes 100% recyclables comme son concept i Vision Circular.