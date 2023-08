Tesla n’est plus le maître incontesté de l’efficacité énergétique chez les voitures électriques

Tesla vient de perdre sa place au sommet du classement des voitures électriques affichant la meilleure efficacité énergétique. En effet, ce titre revient désormais à la Ioniq 6 de Hyundai, suivie directement par la Kona. La concurrence se fait toujours plus rude sur le secteur.

Pendant longtemps, Tesla a été un véritable précurseur dans le monde des voitures électriques. Que ce soit en termes d’innovation, d’autonomie ou d’efficacité énergétique, le constructeur a maintes fois remporté la première place. Mais, dans ce dernier domaine, il semblerait que la marque ait finalement perdu son trône. C’est ce que révèle la dernière étude publiée par l’Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, ou ADAC, l’une des plus grandes associations d’automobilistes en Europe.

Or, selon l’ADAC, Tesla est désormais relayé à la dernière marche du podium en matière d’efficacité énergétique. La première place, quant à elle, revient à Hyundai, plus précisément à sa Ioniq 6. Plus fort encore, le constructeur décroche également la deuxième place, cette fois avec la Kona électrique. Les deux voitures affichent respectivement une consommation moyenne de 15,5 kWh sur 100 km et 16,87 kWh sur 100 km. La Model 3 arrive juste derrière avec sa consommation 16,8 kWh sur 100 km.

La Ioniq 5 détrône la Model 3 sur le podium de l’efficacité énergétique

Pour atteindre cette performance impressionnante, Hyundai a misé sur une architecture 800V pour sa Ioniq 6, couplée à une jolie batterie de 77 KW. Cette fiche technique est déjà très prometteuse en soi, mais elle n’est rien sans le clou du spectacle : le design du véhicule, qui lui permet d’afficher un coefficient de trainée ridicule de 0,21. Avec la Porsche Taycan, la Ioniq 6 est une véritable référence dans le domaine.

Il n’y a qu’à l’essayer pour s’en rendre compte. Dans notre test, sa consommation très raisonnable est rapidement devenue l’un de ses plus grands points forts. À l’heure où beaucoup d’automobilistes s’inquiètent de voir leur facture d’électricité augmenter, Hyunday pourrait bien tenir là un argument de vente clé face au Mastodonde Tesla, qui continue de truster les classements des meilleures ventes en France depuis des mois.

Source : ADAC