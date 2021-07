BMW dévoile le fauteuil gamer du futur : climatisation, IA, le Rival Rig s’adapte à vos formes

Le constructeur automobile allemand BMW s'intéresse aux joueurs et présente un fauteuil de jeu conceptuel futuriste lors de son événement esports. Le siège gamer conçu par la filiale Designworks s’appelle Rival Rig et risque de faire des envieux.

Lors de son événement BMW Esports Boost, le constructeur automobile allemand BMW a dévoilé son intérêt pour le monde du gaming avec un concept de fauteuil de jeu futuriste, appelé Rival Rig ou Rivalworks AI. BMW a en effet exploité les connaissances de sa division de design Designworks pour donner un aperçu de l'avenir avec sa chaise de jeu. Holger Hampf, président de Designworks, a expliqué que « le fauteuil a été influencé par les vaisseaux spatiaux, les voitures de Formule 1 » et plus globalement par « l’esthétique de ce que l’on trouve généralement dans les jeux ».

Le Rival Rig est extrême, dans la lignée de ce qu'on peut attendre de la part d'un constructeur de voitures de sport. Il est présenté comme ayant un système de contrôle de microclimat et un siège adaptatif, le tout étant alimenté par un maillage de capteurs, de coussins d'air pneumatiques et d'actionneurs électromécaniques contrôlés par l'IA.

Un design confortable et performant pour un jeu optimal

Le Rig est censé être adapté à la santé des joueurs et vise principalement à offrir un design confortable et performant pour un jeu optimal notamment dans les sports extrêmes. Il est prévu qu'il se modifie et se moule au joueur, grâce aux données collectées par ses nombreux capteurs embarqués. Le fauteuil est aussi équipé de ventilateurs et de capteurs de refroidissement qui surveillent la température de certaines parties du corps, et les chauffent ou les refroidissent selon les besoins.

« Notre objectif était de créer l'assise, la posture des mains et les mouvements de la tête les plus confortables, afin de permettre au joueur de s'immerger totalement et de ressentir une sensation d'apesanteur », a ajouté M. Hampf. BMW a également conçu un logiciel libre, permettant aux développeurs d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux modes si nécessaire. Pour l'instant, il n'y a aucun projet de déploiement commercial pour le Rival Rig, et rien ne nous dit que ce siège du futur sera un jour proposé à la vente.

BMW qui s'intéresse aux sièges de gamers ? Rien d'étonnant à cela en réalité, même s'il s'agit davantage d'une preuve de concept. Le marché des meubles dédiés au gaming a explosé ces dernières années, avec des dizaines de fabricants produisant des modèles de marque pour vous permettre de jouer pendant des heures dans le confort. En 2020 par exemple, le géant du meuble en kit Ikea et Republic of Gamers, la division gaming d’Asus, s’étaient associés pour créer des meubles gaming confortables. Plus récemment encore, Burger King a redoublé de créativité en lançant un siège gaming qui commande des burgers et fait des massages aux joueurs.

