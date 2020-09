Ikea et Asus s’associent pour créer des meubles : en 2021, le gaming devient confortable !

Le géant du meuble en kit Ikea et Republic of Gamers, la division gaming d’Asus ont signé un partenariat. Le but : créer du mobilier spécialement étudié pour le confort des joueurs. Une nouvelle gamme sera créée dans le catalogue Ikea où seront réunis une trentaine de produits. Le lancement commercial est attendu en 2021.

Ikea, l’un des leaders mondiaux de l’ameublement et de la décoration, a bien compris que notre logement devient numérique et interactif. La firme suédoise multiplie donc les initiatives pour se rapprocher des besoins de ses clients qui allument leurs lampes avec leur tablette, ne veulent plus de câble pour recharger leur smartphone et demandent à une enceinte connectée de jouer leur musique préférée.

Après avoir oeuvré dans la réalité augmentée, la domotique et la recharge sans fil, Ikea se lance un nouveau défi : combler les besoins des joueurs. La marque s’est donc associée à l’un des experts en la matière, Asus. Et plus précisément avec la division ROG (Republic of Gamers) pour créer des meubles et des objets de décoration pour les gamers. Une trentaine d’objets seront donc intégrés dans une nouvelle catégorie du catalogue d’Ikea.

Elever le confort du gaming à un autre niveau

Aucun produit n’a évidemment été montré, puisque tout reste encore à construire. Les deux marques ont organisé des tables rondes avec des joueurs professionnels afin de déterminer les produits qui amélioreraient la pratique du gaming. Nous pensons évidemment à un bureau, une chaise ou un meuble TV. Reste à savoir ce que Ikea pourrait offrir de plus par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Les deux marques affirment pouvoir améliorer le niveau de confort et d’immersion du gaming. Rappelons que Ikea avait déjà signé un partenariat il y a un an et demi pour créer des produits de gaming.

Dans son communiqué de presse, la marque suédoise explique que les produits seront conçus dans son centre R&D de Shanghai. Ils seront fabriqués en Chine, bien évidemment. Et la commercialisation démarrera dans ce pays. La date prévisionnelle est février 2021. Ikea confirme que les autres marchés où la marque est présente seront également concernés. Mais pas avant le mois d’octobre 2021. Soit dans un an. D’ici là, Ikea aura peut-être eu le temps d’étudier de près les Xbox Series X et PlayStation 5 pour créer des meubles assez spacieux pour les y ranger… Mission impossible ?