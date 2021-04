Burger King lance un siège gaming qui commande des burgers et vous fait des massages

Burger King lance un siège spécial gamers en marge d'une opération publicitaire. La chaise, bardée de LED et de ports USB est également dotée un bouton pour commander chez Burger King, d'un porte-gobelets refroidissant ainsi que d'un système masseur dissimulé dans les coussins. 9 exemplaires au total seront offerts aux gagnants de diverses compétitions en ligne.

La division marketing des chaînes de fast-food est souvent étonnante de créativité. Les marques se mettent en scène pour toucher toujours de nouvelles typologies de clients, de préférence jeunes – en la matière, l'eSport est sans doute l'un des domaines dans lesquels ces enseignes peuvent marquer le plus de points. Après tout, lorsque l'on joue, on apprécie de ne pas vraiment avoir à passer du temps en cuisine. Le réflexe “on commande” sur Uber Eats ou Just-Eat n'en est que renforcé.

Et c'est exactement ce réflexe que Burger King semble chercher à stimuler dans sa dernière campagne publicitaire. Dans la vidéo que vous pouvez consulter en fin d'article, Burger King dévoile donc “The King's Throne” (le trône royal). En préambule, un narrateur détaille : “de quoi a besoin un gamer pour être vraiment le meilleur ? Ils ont besoin du dernier PC ou console avec une bonne WiFi, ils ont besoin des jeux les plus en vue, et ils ont besoin d'une chaise…”.

Ce siège de Burger King vous nourrit et prend soin de votre dos

La vidéo montre alors deux cas de figure hélas courants, où la chaise du gamer est une chaise de jardin ou une chaise de mauvaise qualité. Puis l'enseigne dévoile son “trône” en précisant “nous savons que les joueurs ne s'arrêteront pas [de jouer] pour manger”. On a un siège baquet avec quelques extras ajoutés par l'enseigne de fast-food. Notamment un plateau qui coulisse depuis le repose-bras droit, et un porte-gobelets qui rafraichit les boissons.

Les repose-bras sont équipés d'un dispositif anti-crampes et les coussins cachent un système de massages mécanique. L'ensemble est cerné d'un bandeau de LEDs RGB. Sur la tranche gauche au niveau des jambes on a deux ports USB et surtout… un bouton de commande direct pour recevoir votre prochain Whooper. La vidéo précise que la chaise vibre lorsque la commande arrive. Une fois votre repas englouti il vous suffit d'enclencher le massage pour digérer avec décontraction.

Hélas, Burger King ne commercialise pas directement cette chaise qu'il faut mériter en affrontant des joueurs. Burger King explique que 9 tournois Battle Royale différents permettent de tenter sa chance pour gagner l'une des 9 chaises disponibles. Si participer vous intéresse, la marque précise qu'il faut obtenir un code spécial via l'application Burger King avant de vous lancer dans un tournoi de Battle Royale qualifiant. On salue en tout cas la créativité des équipes Burger King qui se sont récemment illustrées en prétendant que l'Autopilot des Tesla reconnait ses restaurants.