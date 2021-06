Black Widow : découvrez la dernière bande-annonce avant la sortie

Black Widow s’offre une dernière bande-annonce avant sa sortie cinéma le 7 juillet. Pour rappel, le film ne sortira qu’en salles en France, alors qu’il sera aussi disponible sur Disney+ aux Etats-Unis.

C’est un film qui s’est fait attendre. Prévu pour sortir en mai 2020, Black Widow s’est vu décalé encore et encore pour les raisons que l’on connait. Cette fois, sa date de sortie ne bougera plus : ce sera pour le 7 juillet. A un mois de l'échéance, Marvel France diffuse une dernière bande-annonce avec les voix françaises.

Black Widow, comme son nom l’indique, s’intéressera à Natasha Romanoff et nous contera l’histoire de ses origines. Bien évidemment, le film prendra chronologiquement place avant Avengers Endgame et permettra d’introduire de nouveaux personnages comme Yeleena Belova, qui pourrait lui succéder.

A lire aussi – Loki sur Disney+ : date de sortie, histoire, acteurs, tout ce que l’on sait sur la série Marvel

Le film ne sortira qu’au cinéma, du moins en France. Aux Etats-Unis, Marvel Studios a pris la décision de le rendre également disponible sur Disney+ en plus des salles obscures. Une chose impossible dans l’hexagone à cause de la chronologie des médias, loi absolument pas adaptée aux enjeux modernes.

Black Widow relance le Marvel Cinematic Universe

2020 a été une année particulière pour Marvel, puisqu’aucun contenu lié au MCU n’est sorti. Mais le studio compte bien se rattraper cette année avec trois blockbusters. Black Widow, tout d’abord, qui sera suivi par Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux en septembre puis par The Eternals en novembre.

Le MCU a aussi pris son élan sur le petit écran grâce à Disney +. Alors que WandaVision et Falcon et le Winter Soldier ont cartonné, la série Loki, qui arrive cette semaine, promet tout autant. Marvel s’est relancé et semble rattraper son retard pris l’année dernière. 2021 n’est que la première étape, puisque moult films et séries sont prévus pour les années qui viennent. En vrac, on peut évoquer Doctor Strange 2, Ant-Man 3, Blade, Fantastic Four, Spider-Man 3, Les Gardiens de la Galaxie 3, Thor 4… et bien d’autres encore. Marvel Studios a des films prévus pour des années !

Et vous, comptez-vous aller voir Black Widow au cinéma ? Si oui, qu’en attendez-vous ? Dites-le-nous dans les commentaires !