Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux : une première bande-annonce pour le nouveau film Marvel Studios

Marvel Studios vient de dévoiler la toute première bande-annonce pour Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Sa sortie est prévue pour septembre, si tout se passe bien. Il s'agit de la première apparition du héros éponyme dans le Marvel Cinematic Universe.

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux se dévoile aujourd’hui dans une première bande-annonce. Ce film de kung-fu introduira un nouveau héros, Shang-Chi, dans l’univers Marvel. Ici, c’est Simu Liu qui incarne le personnage principal. On retrouve aussi Tony Leung ainsi qu’Awkwafina dans une bande-annonce percutante.

Comme on pouvait s’y attendre, les arts martiaux seront au centre de ce nouveau film et on devrait y découvrir une nouvelle facette du Marvel Cinematic Universe. On pourrait par exemple y voir le Mandarin, méchant emblématique dans les comics (et qui n'est pas le même que celui d'Iron Man 3)

Pour le moment, la date de sortie est fixée au 3 septembre prochain aux Etats-Unis. La situation étant ce qu’elle est actuellement, cette date est à prendre avec des pincettes. Marvel Studios s’est vu dans l’obligation de sortir Black Widow sur Disney+ à cause de la pandémie (sauf en France), mais rien ne dit que ce n’est pas là qu'une simple exception.

Shang-Chi n'est qu'un projet parmi d'autres

Nous allons donc voir comment les choses vont évoluer mais en attendant, on peut admirer cette bande-annonce qui fait envie. Castagne, petites blagues, personnages emblématiques et poseurs, pas de doute, nous sommes bien là en face d’un film Marvel Studios.

Pour rappel, beaucoup d’autres long-métrages signés Marvel sont prévus. On peut évoquer Eternals, qui nous fera voyager dans le monde cosmique, mais aussi Thor Love and Thunder, Les Gardiens de la Galaxie 3, Doctor Strange and the multiverse of madness ou encore Spider-Man No Way Home.

Les séries ne sont pas non plus en reste, avec des projets Disney+ autour de Loki, de Hawkeye, de She-Hulk, d’Ironheart ou encore de Moon Knight. Bref, si vous aimez Marvel, vous avez de quoi faire. En ce moment, c’est la série Falcon et le soldat de l’hiver qui est à l’honneur, gros succès après WandaVision.

Et vous, qu’avez-vous pensé de cette bande-annonce ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Le trailer en VO :

Le trailer en VF :