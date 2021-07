Disney+ : Black Widow est le film le plus piraté du moment

Black Widow, le dernier film Marvel apparu sur Disney+, s'est imposé comme le film le plus piraté du moment sur internet. Le long métrage consacré au personnage incarné par Scarlett Johansson a surpassé Gunpowder Milkshake et The Tomorrow War. Pendant ce temps, le box office du film s'est effondré.

Black Widow est sorti au cinéma le 7 juillet 2021. Le film a rapidement rencontré un succès tonitruant dans les salles obscures avec 80 millions de dollars de recettes le week-end de sa sortie aux Etats-Unis. Il s'agissait d'un véritable record pour un film sorti après les mesures de confinement.

Dans certains pays, dont les Etats-Unis ou la Belgique, le film est proposé en accès premium sur Disney+ en simultané à sa sortie au cinéma. Pour voir Black Widow, les abonnés américains doivent débourser 30 dollars. Le géant américain avait déjà procédé de la sorte avec plusieurs métrages, dont Mulan.

Black Widow déçoit au box-office mais cartonne sur les sites pirates

Bien vite, Black Widow s'est retrouvé disponible sur la toile au téléchargement en bonne qualité. Les internautes ayant acheté le film sur Disney+ n'ont pas tardé à proposer le film en torrent. C'est également le cas de tous les films qui sortent sur Netflix ou sur n'importe quelle plateforme de VOD. Pour voir Black Widow en bonne qualité, il n'est donc pas nécessaire de se rendre dans un cinéma.

D'après les données récupérées par nos confrères de Torrent Freak, Black Widow est d'ailleurs devenu le film le plus piraté du moment. La semaine du 12 au 18 juillet 2021, le film Marvel a été plus téléchargé sur des sites de torrent que Gunpowder Milkshake, un film d'action avec Lena Headey, The Tomorrow War, une comédie SF avec Chris Pratt sortie sur Netflix et The Hitman’s Wife’s Bodyguard.

En parallèle, les résultats au box office de Black Widow se sont effondrés. Le film enregistre une chute d'affluence record (67%) lors de sa seconde semaine d'exploitation. Lors de son second week-end dans les salles américaines, le film n'a engrangé que 26,3 millions de dollars. Les exploitations n'hésitent pas à mettre cette baisse sur le dos de la stratégie de Disney, qui aurait permis une hausse du piratage. “Le piratage a sans aucun doute encore affecté les performances de Black Widow et affectera ses performances futures”, estime la National Association of Theatre Owners, l'organisation américaine réunissant la plupart des propriétaires des salles de cinéma.

Source : Torrent Freak