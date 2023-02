Black Panther 2 explose tous les records d’audience sur Disney+

Black Panther : Wakanda Forever est disponible sur Disney+ aux Etats-Unis depuis ce 1er février 2023 et en seulement quelques jours, le film de Ryan Coogler explose tous les records d'audience de la plateforme et enregistre le meilleur démarrage sur Disney+ pour un film du MCU.

Comme vous le savez peut-être, Black Panther : Wakanda Forever a finalement débarqué dans nos salles obscures en novembre 2022, après des négociations tendues entre Disney et l'Etat français. Au niveau mondial, le film réalisé par Ryan Coogler a enregistré une belle performance, avec 837 millions de dollars au box office. Cela reste bien mieux que le médiocre Thor Love and Thunder (745 millions), et un peu en dessous du très bon Doctor Strange and The Multivers of Madness et ses 952 millions engrangés.

En 2022, Black Panther 2 s'est donc hissé dans le TOP 10 des plus gros succès au box office mondial, à la 6e place plus précisément. Et depuis ce 1er février 2023, le film a débarqué dans le catalogue de Disney+, aux Etats-Unis notamment (pas en France, chronologie des médias oblige).

Black Panther 2 explose les records sur Disney+

Et sans surprise, les premières aventures de Shuri continuent de motiver les foules. D'après la firme aux grandes oreilles et après cinq jours d'exploitation seulement sur la plateforme, Black Panther 2 a enregistré le meilleur démarrage pour un film du MCU sur Disney+. “Merci aux fans du monde entier d'avoir fait de Black Panther Wakanda Forever le film Marvel le plus diffusé à ce jour sur Disney+”, a écrit la compagnie sur Twitter.

Précisons que ce record d'audience est donc basé sur le nombre d'heures de visionnage enregistrées durant les cinq jours qui ont suivi la sortie du film sur la plateforme. Malheureusement, Disney n'a pas fourni de chiffres détaillés. De ce que l'on sait, le succès planétaire de Black Panther : Wakanda Forever a conforté Disney dans l'idée de développer davantage cet univers. On sait que Ryan Coogler travaille sur différents spin-offs, tandis que les travaux préparatoires sur Black Panther 3 ont d'ores et déjà débuté. Toujours dans l'univers de Marvel, rappelons qu'une série Vision serait en cours de développement. On y retrouverait évidemment Paul Bettany dans le rôle titre.

