Marvel Studios plancherait sur une série Vision pour Disney +

Porté disparu depuis la fin de WandaVision, le héros joué par Paul Bettany pourrait faire son grand retour dans une série nommée Vision Quest. Pour l’instant, le projet n’est qu’au stade embryonnaire, les scénaristes devant se réunir prochainement pour en discuter.

Mais où est passé Vision ? Le personnage joué par Paul Bettany a disparu des écrans depuis la fin de WandaVision. Marvel Studios songerait à lui offrir sa propre série. Ce n’est pour l’instant qu’un projet, mais un titre est déjà lâché : Vision Quest.

Le journaliste Jeff Sneider, toujours bien informé, a lâché l'info lors du podcast The Hot Mic. Il affirme que les scénaristes de Marvel Studios vont se réunir la semaine prochaine pour parler du sujet. Une réunion pour définir les contours de la série et déterminer si oui ou non le projet en vaut la peine.

Vision pourrait faire son grand retour dans le MCU

Attention si vous n’avez pas vu Avengers Endgame ainsi que WandaVision, nous allons spoiler.

Vision, amant de Wanda Maximoff, ne survit pas à son combat contre Thanos. Dans un geste de désespoir et grâce à la magie, Wanda créé son monde parfait dans la petite ville de Westview, faisant revenir Vision d’entre les morts. Mais tout cela n’est qu’illusion et le « faux » Vision s’en rend compte et après avoir fusionné avec White Vision (un clone créé à partir de son corps), il prend le large et disparaît du paysage. Nous n’en avons plus entendu parler depuis.

C’est cette histoire que souhaiterait raconter Marvel, selon Sneider. Le titre (provisoire ?) serait Vision Quest, qui pourrait avoir deux significations. La série pourrait ainsi nous narrer la chasse des autorités pour retrouver le héros, mais aussi sa quête personnelle. Mort, puis ressuscité mais pas vraiment, il pourrait être à la recherche de son identité.

Pour le moment, Marvel n’a évidemment pas commenté ces dires. On connait la propension du studio à travailler sur beaucoup de projets en même temps, ne les menant pas tous à bien. A noter qu’une autre série dérivée de WandaVision est déjà en préparation : Agatha Coven of Chaos qui racontera le destin de la « méchante » de la série.