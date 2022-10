Black Panther 2 ne sortira pas sur Disney + en France, mais bien au cinéma

Black Panther 2 Wakanda Forever sortira bien au cinéma en France. Cela signe une trêve dans la guerre que se livrent Disney et l’Etat français autour de la chronologie des médias. Cette dernière sera discutée en détails dès le début de l’année 2023.

Les exploitants de cinéma soufflent ! Black Panther 2 Wakanda Forever sortira dans les salles obscures le 9 novembre prochain. Disney a confirmé la chose, signant une trêve dans le conflit qui l’oppose avec l’Etat français sur la question de la chronologie des médias.

C’est dans un communiqué, puis dans un tweet comprenant la bande-annonce en VOST, que Disney a confirmé la sortie. Une aubaine pour les fans et les salles de cinéma, qui comptent sur ce genre de blockbusters pour vivre.

Black Panther 2 sort au cinéma, mais le bras de fer n’est pas terminé pour autant

En septembre dernier, Disney a menacé l’Etat français de ne pas sortir Black Panther 2, son prochain blockbuster Marvel, au cinéma dans notre pays. La raison tient en trois mots : chronologie des médias. Dans les autres pays et particulièrement aux Etats-Unis, la firme de Mickey place son film sur sa plateforme 45 jours après la sortie cinéma.

Toutefois, la loi française ne le permet pas, puisque Disney doit attendre 17 mois pour le faire. Inacceptable pour la société américaine qui souhaite profiter de son œuvre comme elle le souhaite. Il y a des pours et des contres dans l’affaire. D’un côté, on peut comprendre Disney qui veut faire ce qu’il veut de ses créations. De l’autre, ce n’est pas à la multinationale d’édicter les lois.

Le dialogue avait été rompu, mais l’annonce de la sortie cinéma traduit une reprise des négociations. Comme l’indique Disney, l’Etat semble d’accord pour discuter d’un assouplissement de la loi et les prochains accords devraient être discutés dès le mois de février 2023. Disney ne semble pas souhaiter la fin de la chronologie des médias, mais au moins un assouplissement et un régime plus équitable à son encontre. En attendant, les sorties des prochaines productions seront étudiées au cas par cas. Après Wakanda Forever, c’est un autre mastodonte qui devrait débarquer dans les salles française : la suite d’Avatar, nommé The Way of Water.