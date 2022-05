Black Mirror : Netflix annonce l’arrivée d’une saison 6

Black Mirror, l’une des séries phares de Netflix, va faire son grand retour. Le site Variety, toujours très bien informé, affirme qu’une saison 6 est actuellement en préparation. Il faudra frapper fort pour convaincre des spectateurs un peu lassés par les derniers épisodes en date.

Le site ne donne pas vraiment de détails sur ce qui nous attend, mais on sait que cette saison 6 comptera plus d’épisodes que la saison 5 (qui n’en avait que trois). Chacun d’entre eux durera plus de 60 minutes et sera traité comme un film, donc avec des moyens de production élevés. On peut s’attendre à quelque chose de chiadé avec un casting solide, comme à chaque fois.

Après la diffusion de la saison 5, beaucoup de spectateurs ont cru à l’arrêt de la série par Netflix. Plusieurs raisons à cela : la qualité déclinante au fil des saison, tout d’abord. Le manque d’inspiration du créateur de la série, ensuite. Charlie Brooker avait avoué en 2020 qu’il n’avait pas envie de se lancer dans l’écriture de nouveaux épisodes dans une période si troublée. Enfin, la bataille pour les droits : la société propriétaire (Endemol Shine) ayant été racheté par le groupe Banijay à l’été 2020. Cette dernière question a été réglée par un accord.

Créé par Charlie Brooker, Black Mirror est une série d’anticipation qui se penche sur le rapport entre l'homme et la technologie. C'est une série d'anthologie : chaque épisode raconte une nouvelle histoire avec des personnages inédits dans leur propre univers. Au départ diffusée sur Channel 4 (Grande Bretagne), la série a migré sur Netflix en 2015 à partir de sa troisième saison. Cela a permis aux créateurs d’avoir plus de moyens pour s’exprimer, mais certains fans ont regretté la disparition de la touche britannique qui faisait le charme de la série.

Depuis quelques temps, Black Mirror semble tourner au ralenti. Après une quatrième saison accueillie froidement en 2017, la série a ralenti la cadence pour la saison 5 qui comprenait seulement trois épisodes. En 2018, Netflix s’est aussi essayé au récit interactif avec Bandersnatch, un épisode qui avait la particularité de laisser au spectateur choisir les faits et gestes du héros.

