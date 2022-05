Netflix pourrait bientôt diffuser des émissions en direct pour garder ses abonnés

Netflix pourrait se lancer dans la diffusion d’émissions en direct. Selon un rapport de Deadline, Netflix travaille actuellement sur une option de livestreaming pour les émissions spéciales de stand-up et autres contenus en direct.

Jusqu'à présent, la société s'est tenue à l'écart des émissions en direct, mais un rapport du site Deadline indique que Netflix étudie actuellement l'idée de déployer cette fonctionnalité pour une « série d'émissions non scénarisées et d'émissions spéciales de stand-up ».

Netflix a confirmé à Deadline que le projet est supervisé par un « petit groupe » de personnes et qu'il en est actuellement aux « premières étapes du développement ». Les réunions en direct sont une autre possibilité, selon Deadline, et il est probable que les sports en direct soient inclus à l'avenir. C'est quelque chose que d'autres plateformes font déjà. On retrouve par exemple le Friday Night Baseball sur Apple TV Plus.

Netflix veut concurrencer la télévision avec des émissions en direct

Selon Deadline, l’introduction des émissions en direct permettrait au géant de la diffusion en continu d’organiser des votes en direct pour des émissions compétitives comme la prochaine émission Dance 100 et pour diffuser son festival annuel Netflix Is A Joke.

Ce contenu participatif pourrait également encourager les utilisateurs de Netflix à maintenir leur abonnement plutôt que de l'annuler et de se réabonner lorsqu'un programme intéressant est lancé. Le géant avait récemment perdu près de 200 000 abonnés à cause de la guerre en Ukraine, mais cette nouvelle fonctionnalité devrait lui permettre d’inverser la tendance.

Grâce à l’arrivée de ces nouvelles émissions en direct, Netflix pourrait donc faire très mal à la télévision, qui souffre de plus en plus de l’arrivée de toutes ces plateformes de vidéo à la demande. Nous avions d’ailleurs vu en début d’année qu’une étude de Mediametrie affirmait que les enfants regardaient déjà plus YouTube et Netflix que la télévision traditionnelle. Pour sauver les chaînes françaises, l’Assemblée nationale avait proposé de supprimer la touche Netflix des télécommandes TV. Le rapport ne donne aucune date précise quant au moment où le premier contenu en direct pourrait apparaître sur la plateforme.

Source : Deadline