Xiaomi officialise le Watch 2 Pro et le Smart Band 8, deux montres intelligentes dédiées au sport et à la santé

Xiaomi officialise aujourd’hui le lancement de deux nouveaux produits dans sa gamme AIoT : la montre connectée Watch 2 Pro et le bracelet d’activité Smart Band 8 Pro.

La Xiaomi Watch 2 Pro est une montre connectée fonctionnant sous WearOS. Elle hérite de ce fait de tous les services et applications de l’écosystème Google tels que Google Assistant, Wallet, Maps et autre Keep. Elle est animée par un processeur Snapdragon W5+ Gen 1 qui promet un fonctionnement rapide et économe en énergie ». Xiaomi la destine tout particulièrement aux sportifs et autres fondus de données de santé. La Xiaomi Watch 2 Pro arbore un design de montre classique qui ne détonnera pas que vous soyez en short ou dans une tenue plus habillée.

Le boîtier circulaire est fait d’acier inoxydable, et un bracelet en cuir (ou en caoutchouc couleur fluo) ajoute à la touche intemporelle de la tocante. L’écran AMOLED de 1,43 pouce, un peu plus grand que celui de la Xiaomi Mi Watch, est entouré d’une « couronne rotative et d’une touche de raccourci qui permet d’afficher un ou plusieurs cadrans prédéfinis parmi plus de 20 cadrans préinstallés. Bien évidemment, il sera possible de personnaliser cette offre de base, et d’acheter un bracelet détachable proposé en option par la marque.

La Xiaomi Watch 2 Pro offre des fonctionnalités de santé poussées

À l’instar des Apple Watch Series 9, la Xiaomi Watch 2 Pro propose un suivi des indicateurs de condition physique, mais aussi 150 modes sportifs avec une analyse complète des entraînements et des statistiques sur les performances. Si vous soupçonnez que votre sommeil n’est pas aussi réparateur qu’il devrait l’être, la Xiaomi Watch 2 Pro vous fournira des informations à ce sujet pour vous aider à comprendre vos cycles et habitudes. La Xiaomi Watch 2 Pro est disponible en version e-SIM, à partir de 329,99 €, et en Bluetooth, à partir de 269,99 €.

Le Xiaomi Smart Band 8, un bracelet d’activités qui se veut sport et élégant

Avec ses 150 modes sportifs, le Smart Band 8 offre aux utilisateurs un « large choix d’activités de remise en forme ». Les joggers apprécieront particulièrement la fonctionnalité de suivi en temps réel de la posture du corps et de la position des pieds, avec le mode Capsule. Le Xiaomi Smart Band 8 intègre évidemment un suivi avancé de la santé et du bien-être. Le bracelet peut mesurer à peu près tous les indicateurs de condition physique imaginables : saturation en oxygène du sang, fréquence cardiaque, pression artérielle ou même enregistrement et prédiction du cycle menstruel.

Xiaomi avance qu’avec une batterie de 190 mAh rechargeable en une heure, il offre jusqu’à 16 jours d’utilisation ». Le cadre de texture métallique de la Xiaomi Smart Band 8 entoure un écran AMOLED de forme ovale de 1,62 pouce. Il est proposé en Gold et Graphite Black et peut s'acheter dès à présent à partir de 49,99 €.