Black Friday Xbox Series X : pack console + manette + Forza Horizon 5 à 579,99 €

Vous voulez vous offrir la Xbox Series X pour les fêtes de fin d'année 2022 ? À l'occasion du Black Friday, Cdiscount propose un pack incluant la console de jeu, une deuxième manette sans fil et le jeu Forza Horizon 5.

Le Black Friday Cdiscount se poursuit avec une nouvelle offre en provenance du site e-commerce français. Cette fois-ci, le cybermarchand vous permet d'avoir la Xbox Series X sous forme de pack.

En effet, la console next-gen de Microsoft, rivale de la PS5, est vendue avec une deuxième manette sans fil de couleur blanche et le jeu Forza Horizon 5 au prix de 579,99 euros.

Sortie en même temps que la Xbox Series S durant l'automne 2020, la Xbox Series X est compatible avec la technologie 8K HDR ; ce qui permet de jouer dans les meilleures conditions grâce à la mise à l'échelle (4320p). La console de Microsoft dispose aussi d'un espace de stockage important pour tous vos jeux avec le disque SSD de 1 To pour des chargements rapides et des reprises de jeux instantanées, un lecteur Blu-Ray 4K UHD et une mémoire vive de 16 Go de RAM. Pour la connectique, on retrouve essentiellement un port HDMI out, deux ports USB-A (3.2), un port Ethernet, un port d'alimentation et un port carte mémoire.