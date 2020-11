Le top des objets connectés à prix cassés pour Noël 2020

A l'approche de Noël, les objets connectés de la gamme Echo d'Amazon sont proposés à prix réduit. Il est ainsi possible de les acquérir à des tarifs similaires à ceux que l'on a pu voir lors de la dernière édition du Prime Day, voire plus bas, avec notamment le nouveau Echo Dot 4 pour la première fois à 29,99 €. Amazon mais aussi Boulanger sont les enseignes qui affichent ces promotions.

Les bons plans sur les enceintes connectées

Enceinte connectée Echo Dot 3ème génération à 19,99 €

Si vous souhaitez acquérir l'Echo Dot 3ème génération, sachez qu'il est proposé moins cher à 19,99 € au lieu de 59,99 € soit une soit une réduction de 67 %. Cette enceinte connectée est doté de l'assistant vocal Alexa. et vous permet entre autre de contrôler vos appareils connectés compatibles vocalement.

Enceinte connectée Echo Dot 4ème génération à 29,99 €

La nouvelle enceinte connectée Echo Dot 4ème génération est proposée moins chère, à 29,99 € au lieu de 59,99 € en temps normal soit une réduction de 30 €. Elle reprend les mêmes fonctionnalités que l'Echo Dot 3ème génération avec cela dit, un design complètement revu d'une forme sphérique et non plus d'un galet.

Enceinte connectée Echo Dot 4ème génération avec horloge à 39,99 €

Même déclinaison que la variante standard mais avec une horloge vous permettant d'avoir un oeil permanent sur l'heure, cette variante de l'Echo Dot 4ème génération est à petit prix : 39,99 € au lieu de 69,99 €. Elle propose les mêmes fonctionnalités que l'on retrouve sur l'Echo Dot 4 sans horloge.

Enceinte connectée Echo 4éme génération + ampoule Philips Hue à 69,99 €

La nouvelle enceinte connectée Echo 4, assistant vocal avec Alexa intégrée est disponible à petit prix. Alors qu'on le trouve habituellement à 99,99 €, il est proposé avec une ampoule Philips Hue White d'une valeur de 19,95 € à 69,99 € au lieu de 119,94 €. Une belle réduction non négligeable.

Les bons plans sur les écrans connectés

Ecran connecté Echo Show 5 à 44,99 €

L'écran connecté Echo Show 5 d'Amazon est également proposé à prix mini. Il fait l'objet d'une remise de 45 €, faisant ainsi chuter son prix à 44,99 € au lieu de 89.99 €. Avec un smart plug il est à 56,99 € et à 49,99 € avec une ampoule connectée LIFX blanche.

Son écran de 5.5 pouces vous permet d'avoir un rapide aperçu de votre agenda, vos choses à faire, la météo et les infos trafic, et cuisiner en suivant des recettes étape par étape. Deux façons s'offrent à vous pour contrôler vos appareils connectés : par simple commande vocale ou en utilisant l'écran. Pour un soucis de confidentialité, l'Echo Show 5 est équipé d'un cache caméra et d'un bouton Micro/Caméra (marche/arrêt).

Ecran connecté Amazon Echo Show 8 à 64,99 €

Le principal concurrent du Google Nest Hub, l'Amazon Echo Show 8 fait lui aussi l'objet d'une réduction de 65 euros faisant passer son prix de 129,99 € à 64,99 €. Avec un smart plug il est à 76,99 € et à 69,99 € avec une ampoule connectée LIFX blanche.

L'Echo Show 8 intègre l'assistant vocal Alexa et embarque une caméra et un microphone. Vous pourrez grâces à eux passer des appels vidéo, communiquer avec des proches, visionner des vidéos, films ou séries, écouter tous types de contenus audio, ou encore contrôler vocalement votre maison connectée.

Les bons plans sur les autres objets connectés

Prise connectée Echo Flex à 14,99 €

Si vous avez déjà des appareils dotés d'Alexa, la prise connectée Echo Flex vous donne la possibilité des les utiliser dans plus d'endroits. Cette dernière fait aussi office de chargeur de téléphone grâce à son port USB intégré. Il est disponible à 14,99 € durant au lieu de 29,99 € en temps normal. Une réduction de 15 euros qui ne se refuse pas.

Echo Auto à 34,99 €

Autre accessoire de la gamme Echo, Echo Auto voit son prix chuter à 34,99 € au lieu des 59,99 € demandés habituellement. L'Echo Auto se connecte à l'application Alexa sur votre smartphone et utilise les haut-parleurs de votre voiture via l'entrée AUX ou la connexion Bluetooth de votre smartphone. Pour une fixation plus simple dans votre habitacle, il est livré avec un support pour grille de ventilation.

Conçu pour les trajets en voiture, ce dernier embarque 8 microphones avec technologie longue portée, lui permettant de vous entendre même lorsqu'il y a de la musique, lorsque l'air conditionné est en marche et lorsque la route est bruyante.

Liseuse Kindle à 54,99 €

La liseuse Amazon Kindle est une liseuse au format 6 pouces. A la base proposée à 79,99 €, elle devient plus abordable grâce à une réduction de 25 € qui la fait passer à 54,99 €. La Kindle embarque un écran e-ink d'une définition de 800 x 600 px (résolution 167 ppp) permettant une lecture confortable en toute condition, même en plein soleil.

C’est le premier Kindle d’entrée de gamme à proposer un éclairage frontal réglable manuellement et qui est composé de quatre LED pour lire même dans le noir. La capacité de stockage est de 4 Go dont une partie est occupée par le système d’exploitation.

Il reste un peu moins de 3 Go pour stocker vos contenus mais cela est suffisant pour abriter au moins 1500 livres électroniques. Une seule charge de batterie permet à l’Amazon Kindle de tenir jusqu'à 4 semaines avec le WiFi désactivé et la luminosité réglée sur 13, à raison de 30 minutes de lecture par jour.

Système Wi-Fi maillé Amazon eero à 167,40 €

Si vous avez une maison dotée de plusieurs annexes ou un appartement spacieux, le système Wifi maillé Amazon eero peut-être indispensable pour étendre le signal Wifi dans ces derniers. Alors qu'il est habituellement proposé à 279 €, vous pouvez l'avoir à 167,40 € soit une économie de 111,60 €.

Ces répéteurs Wifi (système maillé) se connectent à votre modem existant pour fournir une couverture Wi-Fi sur 140 m² fiable et rapide à votre domicile. Intégrant la technologie TrueMesh le routeur répéteur Wifi eero achemine intelligemment le trafic pour éviter la congestion, la mise en mémoire tampon et les pertes de connexion.

Ecran connecté Echo Show 2ème génération + ampoule Philips Hue à 179,99 €

Le nouvel écran connecté Echo Show 2ème génération + une ampoule connectée Philips Hue passe sous la barre des 200 €. Généralement vendu 229,99 €, il voit son prix chuter à très exactement 179,99 €. Il offre des haut-parleurs de qualité premium pour un son net, un écran HD 10″ éclatant et une configuration de la maison connectée simple – avec un design en tissu.