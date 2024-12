Black Friday : vite, le disque dur externe portable WD My Passport de 5 To est à prix mini !

En ce week-end du Black Friday, Amazon propose une offre très intéressante pour augmenter vos capacités de stockage considérablement sans vous ruiner. Le prix du disque dur externe portable WD My Passport 5 To pour PC chute à moins de 115 euros. Une aubaine !

Avoir un ordinateur performant, c’est super. Utiliser un smartphone capable de faire des bonnes photos, c’est très utile. Jouer avec une console dernière génération, c’est un véritable plaisir. Mais il n’y a rien de plus frustrant que d’être à court d’espace de stockage, que ce soit pour stocker des fichiers lourds, des milliers de photos et vidéos ou bien même des jeux vidéos.

Heureusement, il existe une solution et, pendant le Black Friday, elle est à prix cassé. Il s’agit d’un disque dur externe portable 2,5 pouces avec une grande capacité de stockage. Ce type de disque est facile à transporter et n’a pas besoin d’alimentation puisqu’il est auto-alimenté par votre PC ou votre console.

En ce moment sur Amazon, vous avez une belle réduction sur le WD My Passport pour PC de 5 To. Conçu par la marque de référence Western Digital, ce disque est normalement disponible au prix conseillé de 169,99 euros. Mais à l’occasion du Black Friday qui fait des rallonges ce week-end, vous pouvez vous le procurer pour seulement 114,10 euros. Cela représente un coût par To de moins de 23 euros. En plus, l’article est vendu et expédié par Amazon et non par un vendeur tiers.

WD My Passport 5 To : grosse capacité et petit prix

Avec son format compact, le disque dur WD My Passport est pratique à emporter avec vous partout. Il s’agit d’une solution de stockage fiable pour sauvegarder tous vos fichiers. D’ailleurs, ce modèle est couvert par une garantie de 3 ans. Il est aussi équipé d’un logiciel de sauvegardes automatiques pour que vos documents les plus précieux soient toujours protégés.

Très simple d’utilisation, vous n’avez qu’à connecter votre disque à votre ordinateur ou votre console de jeu pour qu’il soit automatiquement reconnu et utilisable. Avec son interface USB 3.0 associée à la technologie USB SuperSpeed vous obtenez une vitesse d’écriture et de lecture d’environ 130 MB/s. Cela vous permettra de transférer vos fichiers très rapidement. C’est un disque spécialement conçu pour fonctionner sur PC, Chromebook mais aussi avec vos consoles de salon.