Ce disque dur externe WD 5 To pour Mac est à son prix le plus bas

Voici une offre intéressante pour les utilisateurs d'un ordinateur de la marque Apple ! Chez Amazon, le disque dur externe WD My Passport 5 To pour Mac, compatible Time Machine, est 60 euros moins cher.

Si vous avez récemment fait l'acquisition d'un MacBook Air pour le Black Friday, alors le bon plan Amazon qui va suivre va peut-être vous intéresser. En ce moment, le célèbre site e-commerce vous permet de vous procurer un disque dur externe avec une grande capacité de stockage.

Affiché au prix conseillé de 168,99 euros et disponible dans un coloris bleu, le Western Digital (WD) My Passport pour Mac de 5 To est au tarif réduit de 108,89 euros grâce à une remise immédiate de plus de 35 % de la part d'Amazon. Pour information, le produit est éligible au paiement en plusieurs fois et bénéficie d'une garantie constructeur de trois ans.

À propos du disque dur dont la référence est ‎WDBA2F0050BBL-WESN, le My Passport pour Mac de Western Digital a la particularité d'être compatible avec le logiciel de sauvegarde Time Machine qui a été développé par Apple. Idéal pour enregistrer tous types de contenus issus d'un Mac et fourni avec des câbles USB-C et USB-A, le disque dur embarque une interface USB 3.0, un taux de transfert de 5 Gb/s et une vitesse d’écriture avoisinant les 130 MB/s.