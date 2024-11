Carrefour profite du Black Friday pour faire une belle offre sur l'achat de la PS5 Slim. En ce moment, les clients titulaires de la carte de fidélité de l'enseigne française peuvent avoir 95 euros offerts pour toute commande de la console Sony standard avec le jeu GTA 5.

Au cours du Black Friday 2024, la PS5 Slim standard avec lecteur de disque est à un tarif avantageux chez Carrefour. Affichée à 549 euros, la console Sony est au prix de revient de 504 euros grâce à une remise fidélité de 45 euros (réservée aux porteurs de la carte Carrefour).

En ajoutant au panier le jeu GTA 5 à 14,99 euros (CLIQUEZ ICI), une autre remise fidélité de 50 euros est appliquée au cours de l'étape de la commande. Au total, le pack composé de la PS5 Slim standard et de GTA 5 revient alors à 468,99 euros au lieu de 563,99 euros, si la livraison à domicile ou en point relais est choisie.

Officialisée par Sony en octobre 2023, la PS5 Slim standard dispose d'un processeur AMD Ryzen de 3e génération, d'un chipset graphique AMD RDNA 2 Custom et d'une mémoire vive de 16 Go GDDR6. La console de salon possède également un espace de stockage de 1 To, deux ports USB Type-A, un port USB Type-C, un port Ethernet, le Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax et la technologie sans fil Bluetooth 5.1. Pour terminer, la version allégée de la PS5 mesure 358 x 96 x 216 mm et pèse 3,2 kilos.