Black Friday OnePlus 10T : l’excellent smartphone 5G est à prix cassé !

Profitez de la période du Black Friday pour vous procurer un excellent smartphone 5G ! Jusqu'à la fin de l'événement commercial, Amazon vous permet d'avoir la version 128 Go du OnePlus 10T sous les 590 euros.

Pour ce nouveau deal consacré au Black Friday Amazon, nous vous invitons à vous rendre sur le célèbre site e-commerce pour bénéficier d'une ristourne intéressante sur l'achat d'un smartphone de la marque OnePlus.

Jusqu'au 28 novembre 2022 inclus, le OnePlus 10T proposé dans sa version 128 Go et son coloris vert est vendu par Amazon au prix de 589 euros au lieu de 729 euros ; soit 140 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté sur le site de commerce en ligne avant la réduction. Pour information, l'appareil vendu et expédié par Amazon bénéficie de la livraison gratuite à domicile et est éligible au paiement en plusieurs fois sans frais.

Sorti durant l'été 2022, le OnePlus 10T dispose d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2412 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage à 120 Hz. Le smartphone compatible avec la 5G possède aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, une batterie de 4800 mAh avec charge rapide, un espace de stockage interne de 128 Go et le système d'exploitation mobile Android avec une interface OxygenOS. Pour l'APN, un triple capteur principal de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP sont de la partie. Pour en savoir davantage sur l'appareil, vous pouvez jeter un oeil à notre article consacré au test du OnePlus 10T.