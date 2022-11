Black Friday : la manette DualSense pour PS5 est à 49,99 €

Belle affaire à saisir pour celles et ceux qui ont récemment acheté une console PS5 ! Si vous souhaitez vous offrir une deuxième manette, sachez que la DualSense bénéficie d'une réduction non négligeable de 20 euros chez Cdiscount et Micromania.

Pour ce nouveau deal consacré à la période du Black Friday 2022, Cdiscount et Micromania se sont alignés pour vous permettre d'acquérir la manette DualSense pour PS5 à prix réduit.

En effet, le fameux accessoire dédié à la console next-gen de Sony est vendu par les deux sites e-commerce au tarif de 49,99 euros au lieu de 69,99 euros ; soit 20 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté sur les plateformes commerciales.

Pour rappel, la DualSense PS5 embarque un microphone, une sortie casque, un haut-parleur, la détection de mouvement 6 axes, un port USB-C, le retour haptique, la technologie Create pour la production et le partage du contenu vidéoludique avec les autres joueurs, des gâchettes adaptatives pour une expérience immersive et une batterie rechargeable intégrée. Enfin, la manette mesure 16 x 6,6 x 10,9 cm, affiche un poids de 280 grammes et est compatible avec PC par l'intermédiaire d'une connexion filaire en USB.