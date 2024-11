Black Friday MacBook Air 13 pouces M3 : 200 € en moins sur le puissant ultraportable d’Apple !

Vous rêvez de vous offrir un ordinateur portable de la célèbre marque à la pomme ? Grâce à cette belle chute de prix proposée par la Fnac, vous pouvez vous offrir le dernier MacBook Air de 13 pouces à 1 099 € au lieu de 1 299 €. C’est un excellent prix pour ce modèle surpuissant doté d’une puce M3.

Le MacBook Air avec une puce M3 est l’un des derniers arrivés de la grande famille des ordinateurs portables d’Apple. Avec son écran de 13 pouces, ses dimensions compactes et son étonnante puissance sous le capot, c’est modèle idéal pour pour réaliser des tâches gourmandes.

Vous attendez une belle promotion pour l’acheter ? Ce bon plan est fait pour vous ! Normalement en vente à 1 299 €, vous pouvez avoir la version avec 16 Go de RAM et un espace de stockage à 1 099 € seulement durant le Black Friday. Profitez-en pour vous offrir l’un des meilleurs ultraportables du marché à prix réduit !

Le récent MacBook Air 13 pouces M3 est à prix cassé pour le Black Friday

Le dernier MacBook Air M3 13 pouces réussit à être à la fois puissant et très compact. Il embarque la récente puce M3, un processeur surpuissant conçu par Apple. Dans cette version en promotion, vous trouverez en plus 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go. C’est une très bonne configuration pour travailler efficacement de manière fluide.

Pour l’écran, ce MacBook Air M3 est doté d’une dalle Liquid Retina de 13,6 pouces avec True Tone qui profite d’une résolution de 2 560 x 1 664 pixels. Pour travailler dans les meilleures conditions, le Magic Keyboard est rétroéclairé et la webcam Full HD vous permet de faire des appels visio de bonne qualité.

Enfin, l’autonomie n’est pas en reste. Grâce à sa puce M3 qui est peu énergivore, ce MacBook Air vous offre jusqu’à 18 heures d’utilisation, ce qui est très pratique pour travailler dans des endroits où vous n’avez pas forcément accès à une prise électrique pour le recharger. Vous pouvez l’emporter où bon vous semble sans avoir à vous soucier d’une panne de batterie.

