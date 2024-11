Offre choc à la Fnac : Xbox et PS5 bradées pour le Black Friday, stock limité !

La Fnac frappe fort pour ce Black Friday en proposant des remises incroyables sur la Xbox Series S et la PS5 Slim Digital. Des prix jamais vus pour des consoles nouvelle génération… mais attention, les stocks sont limités !

Plongez dans l’univers du gaming nouvelle génération avec les offres choc de la Fnac pour ce Black Friday ! Les gamers auront de quoi se réjouir avec des réductions inédites sur deux des consoles les plus prisées du marché : la Microsoft Xbox Series S et la Sony PS5 Slim Digital Edition.

Pendant encore quelques jours, vous pouvez en effet profiter de :

La Console Microsoft Xbox Series S Blanc à 229,99€ au lieu de 299,99€ soit -23% de remise

La Console Sony PS5 Slim Edition Digital Blanc et Noir à 374,99€ au lieu de 449,99€ soit -17% de remise

Xbox Series S : 100 % digital, compact et performant

Profiter de la Xbox Series S à -23%

La Microsoft Xbox Series S, compacte et entièrement numérique, est à l’honneur avec une remise de 23 %, passant de 299,99 € à seulement 229,99 €. Cette console s’impose comme une alternative abordable pour ceux qui souhaitent découvrir la puissance de la nouvelle génération sans casser leur tirelire.

Avec son disque SSD de 512 GB, la Series S garantit des chargements ultra-rapides, tandis que sa résolution 4K HDR et son ray tracing offrent une expérience visuelle bluffante. Les jeux compatibles tournent jusqu’à 120 images par seconde, promettant une fluidité impressionnante, même dans les titres les plus exigeants comme Fortnite ou Call of Duty: Warzone.

Autre atout de taille : sa rétrocompatibilité totale, qui permet de redécouvrir des centaines de jeux des générations précédentes. Ajoutez à cela l’accès au Xbox Game Pass Ultimate (abonnement séparé), et vous obtenez un catalogue incroyable dès le premier jour, avec des jeux comme Starfield et Forza Motorsport.

PS5 Slim Digital Edition : design élégant et performances inégalées

Profiter de la PS5 à -17%

De son côté, la Sony PS5 Slim Digital Edition, désormais plus compacte, voit son prix passer de 449,99 € à 374,99 €, soit une réduction de 17 %. Entièrement numérique, elle incarne l’innovation et le raffinement avec une silhouette modernisée et des performances dignes des plus grandes consoles.

Le SSD ultra-rapide garantit des chargements instantanés, tandis que les graphismes époustouflants et la prise en charge du ray tracing transportent les joueurs dans des mondes hyperréalistes. Avec son audio 3D immersif et ses gâchettes adaptatives, la PS5 révolutionne la manière dont nous interagissons avec les jeux.

Compatible avec de nombreux jeux PS4, elle permet de conserver ses classiques tout en profitant des nouveautés exclusives comme Horizon Forbidden West et Ratchet & Clank: Rift Apart. En un mot, elle offre une immersion totale dans des univers variés et innovants.

Des offres à ne pas manquer

Ces deux consoles phares offrent chacune des atouts indéniables : la compacité et l’accessibilité pour la Xbox Series S, la puissance et l’immersion pour la PS5 Slim Digital. Avec de telles remises, il ne fait aucun doute que ces offres seront très convoitées. Alors, n’attendez pas que les stocks s’épuisent pour vous lancer.

La Fnac marque le coup pour ce Black Friday : c’est le moment parfait pour faire plaisir ou se faire plaisir avec une console nouvelle génération à un prix imbattable. Rendez-vous vite en magasin ou sur leur site pour ne pas manquer cette occasion unique !