Profitez de -29% sur la trottinette électrique Ocean Drive X9 Plus avant le Black Friday !

Évitez les bouchons, réduisez vos frais de transport et optez pour une mobilité écologique avec la trottinette électrique Ocean Drive X9 Plus ! En promo à -29 % juste avant le Black Friday, ce modèle puissant et pratique s’impose comme le compagnon idéal pour vos trajets du quotidien.

Découvrir l'offre chez la Fnac

Avec l’essor des déplacements écologiques et la recherche de solutions pratiques pour éviter les embouteillages, la trottinette électrique devient un incontournable du quotidien. La trottinette électrique Ocean Drive X9 Plus, équipée d'un moteur puissant de 850 W, est un modèle taillé pour les trajets urbains et même pour des escapades plus longues. Et en ce moment, elle est disponible à seulement 499,99 euros au lieu de 699,99 euros chez la Fnac, soit une remise de 29 % juste avant le Black Friday !

Ocean Drive X9 Plus : la trottinette électrique puissante et compacte pour la ville

Pratique et compacte, la X9 Plus se plie facilement, ce qui en fait un choix idéal pour les citadins. Que vous l’emmeniez au bureau ou la rangiez dans un coin de votre appartement, elle s’adapte aux contraintes de l’espace urbain. Grâce à ses pneus larges et son châssis robuste, cette trottinette assure une conduite stable et confortable, même sur les routes accidentées. Elle vous permet ainsi de contourner les embouteillages tout en restant écoresponsable, un vrai plus dans une ville en mouvement constant.

Côté performances, la trottinette Ocean Drive X9 Plus est équipée d’une batterie offrant une autonomie suffisante pour couvrir les trajets quotidiens sans stress. Avec sa puissance de 850 W, elle est réactive au démarrage et capable de grimper de petites pentes sans difficulté, ce qui en fait un moyen de transport efficace pour les déplacements quotidiens.

La sécurité n’est pas en reste : la X9 Plus est dotée de feux avant et arrière, assurant une bonne visibilité et une conduite sécurisée, même en soirée.

Tout savoir sur la trottinette à -29%

Cette promotion exclusive à la Fnac, à quelques jours du Black Friday, est une occasion en or pour ceux qui veulent investir dans une alternative pratique et économique aux transports en commun. Ne laissez pas passer cette offre !