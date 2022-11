Black Friday Galaxy S21 FE : l’excellent smartphone Samsung est à prix cassé

Foncez sur ce super bon plan Sosh pour vous procurer l'excellent Galaxy S21 FE à prix cassé ! Pour le Black Friday, le smartphone Samsung bénéficie d'une réduction totale de 370 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Après l'iPhone 14 sous les 880 euros, place à un autre smartphone victime d'une belle offre à saisir chez Sosh.

Jusqu'au 30 novembre 2022, à l'occasion du Black Friday, le Galaxy S21 FE de Samsung disponible dans sa version 128 Go et son coloris noir est concerné par une remise immédiate de 270 euros de la part de Sosh, et par un bonus de reprise de 100 euros à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange grâce au mode Click & Collect. Concrètement, le prix du smartphone passe de 759 euros à 389 euros.

Pour information, le Samsung Galaxy S21 FE est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,41 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 888, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et du système d’exploitation mobile Android avec une surcouche One UI.

La partie photo est composée d’un capteur frontal de 32 MP et d’un capteur arrière de 12 + 12 + 8 MP. Quant à la partie connectique, elle comprend le Bluetooth 5.0, le Wifi 6, du GPS, la reconnaissance faciale, le lecteur d’empreintes digitales et le port USB-C.