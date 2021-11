Black Friday : grosse réduction sur le SSD interne Crucial MX500 de 1 To

Besoin d'un SSD interne pas cher ? Le Crucial MX500 d'une capacité de 1 To fait l'objet d'une belle réduction chez Cdiscount. Alors qu'on le retrouve d'habitude autour de 100 €, le SSD interne est proposé en ce moment à 68 €. C'est sur Cdiscount qu'on faut se diriger pour profiter de ce tarif avantageux.

Affiché au prix de 124 € sur Cdiscount, le SSD interne Crucial MX 500 de 1 To voit son prix descendre sous la barre des 70 €. Si le prix affiché est de 78 €, ce qui correspond déjà à une réduction de 45 € chez le marchand, vous pouvez faire descendre le prix encore plus bas grâce au code promo PAYPAL10 qui permet de profiter d'une réduction supplémentaire de 10 €.

C'est somme toute un excellent prix pour se procurer ce SSD qu'on ne présente plus dans sa version offrant 1 To d'espace de stockage. Le Crucial MX500 est un SSD interne au format SATA 6.0 Gb/s (2,5 pouces). Pour cette interface, il offre des vitesses séquentielles optimales, soit 560 Mo/s en lecture et de 510 Mo/s en écriture.

De quoi booster les performances de votre PC comparativement aux HDD standard. Le modèle bénéficie d'une garantie de 5 ans. Enfin, si vous souhaitez sonder d'autres modèles, sachez que le SSD NVMe WD Blue SN550 de 1 To fait aussi l'objet d'une promotion chez Cdiscount. Il est en effet à 79,99 € au lieu de 99,99 €.

