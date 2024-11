Black Friday : la Galaxy Tab S10 Ultra de Samsung est en baisse de prix

Profitez de la période du Black Friday pour vous offrir la Galaxy Tab S10 Ultra ! Sur le site Boulanger, la tablette Samsung bénéficie d'une remise de 330 euros grâce à une double réduction. Tous les détails de l'offre sont à consulter dans la suite de l'article.

Jusqu'au lundi 2 décembre 2024, soit le dernier jour du Black Friday, Boulanger vous donne la possibilité d'avoir la Galaxy Tab S10 Ultra en promotion. Disponible dans un coloris gris et sa version 256 Go, la tablette Samsung revient à 1019 euros au lieu de 1349 euros par l'intermédiaire d'une double remise.

Les 330 euros de réduction sont obtenus grâce à une remise de 130 euros au panier et à un bonus de reprise de 200 euros à valoir sur un ancien appareil usagé. Pour information, le prix de la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra peut encore diminuer si on prend en compte la valeur de l'ancien produit qui sera estimée en ligne par le site marchand.

Considérée comme une tablette haut de gamme, la Galaxy Tab S10 Ultra embarque un écran Dynamic AMOLED 2x de 14,6 pouces avec une définition de 2960 x 1848 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. La tablette Samsung liée à l'offre Boulanger possède aussi une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage extensible jusqu'à 1,5 To et un processeur Mediatek Dimensity 9300+. L'ensemble est alimenté par une batterie de 11 200 mAh compatible avec la recharge rapide, et fonctionne sous le système d'exploitation Android 14 associé à une surcouche One UI 6.1.

Du côté de l'audio/vidéo, la Tab S10 Ultra de la gamme Galaxy est équipée de quatre haut-parleurs intégrés Dolby Atmos, d'une webcam avant de 12 MP et d'une webcam arrière de 13 MP. Quant à la connectivité, on retrouve essentiellement le Wifi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et un port USB Type-C. Plus d'informations sur notre article dédié au test de la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.