Black Friday : le PC portable Samsung Galaxy Book3 360 est 600 € moins cher !

C’est déjà le Black Friday à la Fnac ! Tous les sites de ventes de produits high tech français ont déjà commencé à sortir des offres très intéressantes à l’approche de la date officielle du Black Friday. La Fnac propose ainsi le Samsung Galaxy Book3 360 avec pas moins de 600 € de remise !

Vous attendiez le Black Friday pour vous équiper d’un nouvel ordinateur portable à petit prix ? Vous avez bien fait ! La Fnac vient de sortir un super bon plan sur le Samsung Galaxy Book3 360. Il est en vente en promotion au prix exceptionnel de 799,99 € au lieu de 1399,99 €, soit une réduction impressionnante de -43% équivalente à une remise de 600 €. Ce n’est clairement pas tous les jours que vous trouverez une baisse de prix aussi alléchante. Alors foncez !

Samsung Galaxy Book3 360 : un 2-en-1 particulièrement réussi

Le Samsung Galaxy Book3 360 n’est pas qu’un simple ordinateur. Comme son nom l’indique, il est équipé d’une charnière à 360° pour pouvoir pivoter entièrement l’écran tactile et transformer votre laptop en tablette. Et Samsung ne fait pas les choses qu’à moitié puisqu’ils fournissent le S Pen pour une utilisation encore plus agréable et polyvalente.

Ce modèle est équipé d'un écran tactile 13,3 pouces Super AMOLED de haute qualité avec une définition Full HD, un volume couleur 120% DCI-P3 et des contrastes infinis. Il est idéal pour effectuer des tâches professionnelles, des activités créatives ou pour le divertissement.

Le Galaxy Book3 360 embarque des composants de pointe. Il est doté d'un processeur Intel Core I5-1340P de 13ème génération associé à 16 Go de RAM et un stockage SSD de 512 Go. C’est un PC portable avec une configuration bien équilibrée qui sera adapté pour la majorité des usages.

Au niveau des autres points forts du Galaxy Book3 360, on retrouve un son immersif Dolby Atmos, la possibilité d’échanger des fichiers simplement entre appareils Samsung Galaxy avec Quick Share, l’accès et le contrôle de votre smartphone depuis votre ordinateur avec Windows 11.

En ce qui concerne l’autonomie, on atteint 20 heures d’utilisation en continu. Enfin, la connectique comprend un port HDMI, deux ports USB-C (dont un Thunderbolt 4), un lecteur de carte microSD, un port USB-A 3.2 et d’une prise combo casque-micro. Il s’agit donc d’un PC portable hybride très complet qui vous aidera dans la gestion de toutes vos tâches quotidiennes.