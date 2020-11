Black Friday : fausses promotions ou vrais bons plans ?

Chaque année, le Black Friday gagne un peu plus en popularité. De nombreux Français en profitent pour faire leurs premières emplettes de Noël. L’édition 2020 se déroule dans le contexte particulier de la pandémie du Covid-19, à tel point que l’événement a été reporté d’une semaine. Mais en fait, permet-il vraiment de faire de bonnes affaires ?

Le Black Friday a lieu chaque année le dernier vendredi de novembre. Il devait initialement se tenir le 27 novembre 2020 et se poursuivre jusqu’au dimanche 29 novembre. Mais face à la pression des commerçants dont les boutiques sont fermées pendant le confinement, le gouvernement a demandé un report de l’événement après s’être déclaré incompétent à l’annuler .

Certaines enseignes comme Amazon ont décidé de décaler le Black Friday d’une semaine, soit au 4 décembre 2020. Les autres acteurs devraient certainement s’y conformer, et ce, bien que certains ont commencé depuis quelques jours à inonder le web de bons plans. C’est dans ce contexte que l’UFC-Que Choisir vient de publier un nouveau rapport dénonçant « les fausses promotions » liées à l’événement.

Black Friday : séparer le bon grain de l’ivraie

Les ventes générées par le Black Friday sont en constante évolution. En 2019, 7,4 milliards de dollars ont été dépensés par les internautes pendant la période selon Adobe Analytics, ce qui représente une progression de 19% comparativement à l’année précédente. En France, les transactions pendant le Black Friday 2019 ont augmenté de 21% par rapport à l’édition 2018.

C’est dire que de plus en plus de personnes profitent des bons plans de cet événement promotionnel. Il y a bien sûr de vrais bons plans pendant le Black Friday. Tout comme pendant les soldes, certains commerçants proposent des réductions moins importantes qu’ils le font croire. Faut-il pour autant remettre en cause l'événement ? Évidemment que non. Il faut savoir faire la part des choses et notamment comparer les prix avec ceux de la concurrence.

Quant aux catégories d’articles faisant l’objet de promotions, elles couvrent une large gamme de produits high-tech. Smartphones, TV, ordinateurs, consoles et jeux vidéo, casques et enceintes audio, objets connectés, etc. Même si de plus en plus de boutiques proposent des promotions sur d’autres types de produits (mode, meubles, décoration, etc.), ces articles sont davantage mis en avant pendant les soldes saisonnières.

Comme chaque année, l’UFC-Que Choisir tire à boulets rouges sur le Black Friday. L’association vient de mettre en demeure « six enseignes faisant de la vente en ligne, afin qu’elles mettent fin à leurs campagnes publicitaires insensées et à l’instrumentalisation des prix et promotions », peut-on lire dans son communiqué. Boulanger, Fnac, Rue du Commerce, Darty, Cdiscount et Rakuten sont ainsi accusés de proposer de fausses promotions.

L’UFC-Que Choisir demande au gouvernement de réglementer l’événement et d’y transposer la législation européenne sur l’encadrement des réductions de prix. Le même encadrement donc que les soldes qui sont pourtant dénoncées par l’association pour les mêmes motifs.