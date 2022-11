Black Friday Dyson : superbe offre à saisir sur l’aspirateur V8 Origin !

Envie de vous offrir un aspirateur Dyson ? Pour le Black Friday, le V8 Origin bénéficie de plus de 70 euros de réduction sur son prix d'origine. Et l'offre est à saisir chez Cdiscount !

Dans le cadre de l'édition 2022 du Black Friday, Cdiscount propose un aspirateur sans fil Dyson en promotion. En effet, le V8 Origin est vendu à 279,99 euros au lieu de 329 euros grâce à une remise immédiate de près de 50 euros de la part du site e-commerce français.

Mais une autre remise de prix permet à l'aspirateur d'être à exactement 254,99 euros. Pour l'obtenir, il suffit de saisir le coupon 25DES249 au cours de l'étape du panier. Et pour information, la livraison du Dyson V8 Origin est gratuite en point relais.

Parfait pour une aspiration puissante sur toutes les surfaces, le Dyson V8 Origin est un aspirateur qui a la particularité de se transformer en aspirateur à main, puis à nouveau en aspirateur balai, d’un simple clic. Alimenté par le moteur numérique Dyson V8 effectuant 110 000 tours/minute, l'aspirateur embarque 14 cyclones produisant une puissante force centrifuge afin de capturer la poussière microscopique et dispose d'une autonomie maximale de 40 minutes après avoir été chargé complètement pendant plus de 4 heures. Enfin, l'appareil est fourni avec un accessoire combiné, un long suceur, un adaptateur pour meubles bas, une station murale de chargement et un chargeur.