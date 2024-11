Black Friday : Amazon propose 50 % de remise sur ce kit de démarrage Philips Hue

Vous voulez vous procurer des objets connectés de la gamme Philips Hue ? Si c'est le cas, sachez qu'Amazon vous permet de vous offrir un kit de démarrage incluant deux ampoules et un pont de connexion à prix très réduit.

Amazon profite de son Black Friday pour effectuer une offre éclair sur un kit de démarrage Philips Hue. Jusqu'à ce soir et dans la limite des stocks disponibles, le bundle composé de deux ampoules connectées LED White & Color Ambiance et un pont de connexion est à 69,99 euros au lieu de 139,99 euros, soit 50 % de remise par rapport au prix normal du produit. Pour information, l'article vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Les ampoules LED White & Color Ambiance peuvent être contrôlées depuis l’application Philips Hue. Choisissez l’ambiance exacte que vous souhaitez pour votre maison en personnalisant votre éclairage, définissez la chaleur de la lumière blanche et sélectionnez parmi les 16 millions de couleurs disponibles.

Ces lampes connectées sont aussi compatibles avec Amazon Alexa, Apple HomeKit et Google Assistant. Vous pouvez donc utiliser votre voix pour les contrôler. Et les connectant au pont Hue fourni, vous pouvez programmer des scénarios, mettre en place des automatismes et même instaurer des minuteries.